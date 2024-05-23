Об этом сообщил глава Red Carpet Studio Антон Калинкин

Глава Red Carpet Studio Антон Калинкин дал большое интервью изданию «Коммерсантъ», где рассказал о том, что в России будет создан Альянс кинофестивалей.

По словам Калинкина, туда войдут порядка 15 фестивалей. Среди задач Альянса – формирование нового пула журналистов и кинокритиков, а также совместный поиск финансирования.

Кроме того, в рамках Альянса планируется создание рейтинга участников фестивалей – как фильмов, сериалов или иных проектов, так и непосредственно авторов и продюсеров. Лидеры этого рейтинга, по задумке Калинкина, смогут получать, к примеру, преференции на питчингах минкульта или поддержку со стороны других институций.

Также Калинкин заявил, что в этом году Red Carpet Studio станет партнером фестиваля «Зеркало» в Иваново.

Фото: соцсети кинофестиваля «Короче»