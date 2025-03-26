Новинки апреля в онлайн-кинотеатре Amediateka

«Шерлок и дочь», «Папа в отлете», «Ночные вызовы» и многое другое

Одна из главных апрельских новинок, которая появятся в онлайн-кинотеатре Amediateka – детективный сериал «Шерлок и дочь» с Дэвидом Тьюлисом в главной роли, показывающий под новым углом классическую историю о великом сыщике из Великобритании.

Помимо этого, зрителей стриминга ждут комедия «Папа в отлете» с Эйми Лу Вуд, британский минисериал «Кассетомания», триллер «Ночные вызовы» с Мартином Фриманом, а также новые серии «Шершней» и «Хорошего копа, плохого копа».

С 1 апреля:

«Папа в отлете» (комедия, реж. Дэймон Бисли, Катрин Морсхэд)

Комедийный сериал рассказывает историю 24-летней девушки по имени Джемма, ведущей разгульный образ жизни, и ее инфантильного отца Малькольма. Героиня узнает, что после случайной связи оказалась беременной, а ждать помощи ей совершенно не от кого. Ее папа совершенно не готов к тому, что скоро станет дедушкой, он переживает болезненный развод и потерю всех накоплений. Однако героям ради экономии денег все же приходится съехаться и начать заботиться друг о друге, день за днем попадая в нелепые ситуации, бытовые разборки и конфликты на пустом месте.

Со 2 апреля:

«Перекресток Салливанов», 1-2-й сезоны (драма, реж. Гэйл Харви, Т.У. Пикок, Брэдли Уолш и другие)

В центре повествования – талантливый нейрохирург, чья выстроенная по полочкам карьера рушится из-за разразившегося скандала. Чтобы прийти в себя, она возвращается в родные места — кемпинг «Перекресток Салливанов», которым управляет ее отец. Здесь прошлое дает о себе знать, а настоящее становится еще сложнее, когда в городке появляется загадочный незнакомец.

С 3 апреля:

«Шерлок и дочь» (детективный триллер, реж. Брин Хиггинс, Эль-Майя Тэйлфизерс)

Детективный сериал, показывающий под новым углом классическую историю о великом сыщике из Великобритании. После загадочного убийства матери молодая американка Амелия узнает, что ее пропавшим отцом, возможно, был сам Шерлок Холмс. Так она оказывается на пороге его дома с этой шокирующей новостью. А Шерлок тем временем пытается спасти доктора Ватсона и миссис Хадсон, которых держит в заложниках преступный синдикат во главе с Мориарти.

С 7 апреля:

«Все в полном порядке» (драмеди, реж. Люси Гэффи, Адриан Чиарелла)

Вивиан давно пытается пережить личную трагедию, в то время как ее жизнь идет под откос. Когда в наследство от деда ей достается уединенный дом на берегу океана, братья удивлены: с чего вдруг старик решил оставить его именно ей? Но радость от неожиданного подарка быстро улетучивается — оказывается, дед не просто жил тут, а спасал отчаявшихся, которые приходили к обрыву с последним плачевным решением. Теперь эта миссия ложится на плечи Вивиан, и, возможно, вместе с чужими жизнями она сможет спасти и свою.

С 8 апреля:

«Летопись королей Западного края» (дорама, реж. Чжао Цичэнь)

Простолюдин Юань Мо, который ведет скромную жизнь, работая при городских воротах. Всё меняется, когда он сталкивается с беглянкой А Шу, пытающейся проникнуть в город. Этот случай втягивает его в интриги Западного края, где он неожиданно оказывается мелким чиновником, решающим большие дела. Теперь обстоятельства бросают юношу из стороны в сторону, сталкивая его то с грозным генералом, то с обворожительной аристократкой. Юаню Мо предстоит доказать, можно ли, подобно летописи, в одночасье переписать собственную судьбу.

С 9 апреля:

«Кассетомания» (комедийный детектив, реж. Кристофер Смит, Меган К. Фокс)

В 1985 году трое подростков задались целью собрать полную коллекцию культовых видеокассет в формате VHS. Ради этого они даже грабят школьный выпускной фонд, но в итоге все пошло совершенно не по плану. В процессе обмена и покупки записей ребята становятся главными подозреваемыми в убийстве девушки, а заодно и главными врагами общества.

С 10 апреля:

«Бывшая жена», 2-й сезон (триллер, реж. Брайан О’Мэлли, Пол Уокер)

Двадцать лет счастливого брака для Джен в один момент теряют всякий смысл, ведь дорогой муж Джек уходит к юной и прекрасной Таше. Причина стара как мир: любовница родила ему дочь. Во втором сезоне действие разворачивается спустя три года после шокирующих событий первой части. Таша скрывается на Кипре вместе со своей дочерью Эмили под вымышленными именами, а Джен наконец-то смогла отпустить прошлое и готовится к свадьбе. Но однажды женщины узнают, что Джек вышел из тюрьмы досрочно. Теперь он жаждет найти свою дочь.

С 15 апреля:

«Сквозь снег», 1-2-й сезоны (триллер, реж. Кристоф Шреве, Лесли Хоуп, Джеймс Хоуз и другие)

Земля превратилась в ледяную пустошь. Остатки человечества спасаются в гигантском поезде, непрерывно мчащемся по кругосветным железным дорогам. Поезд разделен на классы: в роскошных вагонах первого класса живут богатые и влиятельные, а в хвосте — бедняки, ведущие борьбу за выживание. История начинается с попытки восстания обитателей последних вагонов во главе с Андре Лейтоном — бывшим детективом, который становится голосом угнетенных. Управляет поездом загадочный мистер Уилфорд, чью власть оспаривает энергичная и расчетливая Мелани Кавилл.

С 17 апреля:

«Сквозь снег», 3-4-й сезоны (триллер, реж. Кристоф Шреве, Лесли Хоуп, Джеймс Хоуз и другие)

С 21 апреля:

«Ночные вызовы», 1-й сезон (триллер, реж. Тим Милантс, Фин Трох, Муния Аки и другие)

В центре сюжета – страдающий от депрессии полицейский Крис. По ночам он патрулирует улицы Ливерпуля, но покой на работе и в личной жизни оказывается под угрозой, когда у него появляется напарница Рэйчел, с которой им предстоит не только найти общий язык, но и погрузиться в жестокий мир улиц, где царит преступность.

С 24 апреля:

«Ночные вызовы», 2-й сезон (триллер, реж. Тим Милантс, Фин Трох, Муния Аки и другие)

Фото: кадр из сериала «Шерлок и дочь»