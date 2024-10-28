Новинки ноября в онлайн-кинотеатре Amediateka

«Уроки китайского», «Мистер Кормен» от Джозефа Гордона-Левитта и два сезона «Полиции Токио»

Одной из главных ноябрьских новинок в онлайн-кинотеатре Amediateka станет молодежное драмеди «Уроки китайского», главные роли в котором исполнили Денис Никитин и Александра Немчинова. Это режиссерский дебют Ивана Макаревича, также написавшего музыку для проекта.

Помимо этого, зрителей стриминга также ждут комедийный сериал «Мадам», драмеди «Мистер Кормен» от Джозефа Гордона-Левитта, два сезона «Полиции Токио» и многое другое.

С 1 ноября:

«Мадам» (комедия, реж. Мадлен Сами, Питер Сэлмон и др.)

Американка Маккензи Ли уже десять лет вместе с мужем-писателем Робом и двумя сыновьями живет в Новой Зеландии. Узнав однажды о том, что ее супруг регулярно встречается в мотеле с секс-работницей по имени Туи, женщина принимает самое неординарное решение в своей жизни. Она решает открыть совместное дело вместе с любовницей мужа и ее подругами по несчастью. Конечно же, Маккензи даже не подозревала, какие проблемы с бизнесом и сотрудницами у нее могут возникнуть и что лавировать между ролями матери, жены и «мадам» будет безумно сложно.

С 7 ноября:

«Заклятые подруги» (драма, реж. Джошуа Фриззелл)

Когда-то Тесс и Николь были лучшими подругами и одной семьей, ведь их мужья — родные братья. Женщины тщательно хранили страшную тайну о трагедии, которая случилась с ними во время совместного отдыха. Теперь же Николь становится суррогатной матерью для ребенка Тесс, но землетрясение, произошедшее в их маленьком прибрежном городке, оставляет трещины не только на поверхности, но и в их сердцах. Цепочка роковых событий и личных обид ставит под угрозу соглашение между женщинами, а ребенок становится разменной монетой в конфликте экс-подруг. Чем закончится эта непростая история и смогут ли женщины сохранить свою тайну, дабы защитить близких от беды пострашнее, чем землетрясение?

«Горячая точка», 4 и 5 сезоны (экшн, реж. Дэвид Фрэйзи, Келли Макин, Эрик Канюэль и др.)

Увлекательный канадский сериал об опасной работе группы стратегического реагирования (ГСР). Сотрудники полиции участвуют во всех особо важных делах – спасении заложников и переговорах с террористами, эвакуации жителей и обезвреживании бомб, охоте на серийного убийцу и даже решении семейных конфликтов. В арсенале у участников ГСР не только высокотехнологичное оружие, но еще и быстрый ум, интуиция и… багаж собственных проблем и травм, которые часто влияют на их работу.

С 11 ноября:

«Мистер Кормен» (драма, реж. Джозеф Гордон-Левитт, Аврора Герерро)

Джон Кормен работает учителем в обычной школе Лос-Анджелеса. Педагогика — не предел его мечтаний, себя он видит «скорее» рок-музыкантом и в собственной спальне записывает будущие хиты, но что-то с ними пока не складывается. В личной жизни тоже всё ни шатко, ни валко, и даже друга настоящего нет рядом, чтобы поговорить по душам.

C 14 ноября:

«Королева страны Оз» (комедия, реж. Кристиан ван Вуурен)

Сериал рассказывает историю вымышленной наследницы британского престола, принцессы Джорджианы (или просто Джорджи), которая ставит на уши весь Лондон своими пьяными выходками и дерзкими заявлениями. Желая сохранить достоинство монаршего дома, семья отсылает главную героиню подальше — в Австралию, дабы укрепить власть короны. Внезапно Джорджи из принцессы превращается в королеву Австралии, но от старых привычек не так-то просто избавиться. Раз за разом попадая в неловкие ситуации и публичные скандалы, она всё же попытается стать лидером нации и доказать самой себе, что она не просто какая-то лондонская бездельница, а дальновидный политик и мудрая женщина, мечтающая о любви.

С 20 ноября:

«Полиция Токио», 1 сезон (криминальный триллер, реж. Джозеф Владыка, Алан Пол, Киёка Миядзаки и др.)

Криминальный нуар, основанный на реальных событиях, рассказывает о жизни американского репортера Джейка Адельштейна в Японии в конце 1990-х. Он становится первым иностранным журналистом в популярной газете, в которой к нему сперва относятся крайне снисходительно, но постепенно амбиции героя приводят его в опасный мир токийского криминала. Различные кланы местной мафии постоянно ведут междоусобные бои, а репортер смело пишет об этом, словно не понимая, какая беда ему грозит. Детектив Хирото Катагири берет Джейка под свое крыло, снабжая его полезной информацией, но и сам получает много полезных сведений от наивного американца.

С 26 ноября:

«Полиция Токио», 2 сезон (криминальный триллер, реж. Джозеф Владыка, Алан Пол, Киёка Миядзаки и др.)

С 29 ноября:

WEWORK: CОЗДАНИЕ И КРАХ КОМПАНИИ (документальный, реж. Джед Ротштайн)

Фильм рассказывает правдивую историю взлета и падения Адама Неймана, эксцентричного главы сети коворкингов. На пике успеха компанию, предоставляющую офисные пространства, оценивали в 47 миллиардов долларов, но к реальности эта цифра не имела никакого отношения. После выхода WeWork в 2019 году на биржу открылось множество шокирующих и скандальных подробностей о жизни Неймана, который финансовыми махинациями довел компанию фактически до банкротства. А информация о дискриминации работников, агрессивной пропаганде вегетарианства и корпоративных секс-вечеринках и вовсе шокировала общественность.

Скоро:

«Уроки китайского» (драмеди, реж. Иван Макаревич)

После смерти матери Никита Симачёв переезжает к отцу — известному фармакологу, за чьей разработкой ведут охоту опасные люди. Чтобы защитить сына, Симачёв-старший тайно нанимает ему телохранительницу Мэйлин, участницу влиятельного китайского клана. Под видом студентки по обмену она знакомится с Никитой и открывает для себя новый мир свободы и чувств, которые никогда не позволяла себе испытывать.

Фото: кадр со съемок сериала «Уроки китайского»