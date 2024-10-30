Neon определилась с потенциальными номинациями для российских звезд «Аноры»

Марк Эйдельштейн и Юра Борисов могут претендовать на попадание в секцию «Лучший актер второго плана»

Студия Neon обновила на своем сайте раздел “For your consideration”, посвященный проектам, которые она планирует активно продвигать в рамках грядущего наградного сезона.

Согласно ему, Марк Эйдельштейн и Юра Борисов могут претендовать на потенциальные номинации за роли в драмеди АНОРА на предстоящих церемониях в категории «Лучший актер второго плана» – в том числе, и на премии «Оскар». Помимо них, упоминания в данной секции заслужили их коллеги по фильму Каррен Карагулян и Ваче Товмасян.

Амбиции Neon относительно АНОРЫ достаточно высоки: студия заявила ленту на рассмотрение сразу в 15 номинациях, включая «Лучший фильм года», «Лучший режиссер», «Лучшая женская роль» и «Лучший оригинальный сценарий».

Стоит отметить, что на портале Gold Derby картина уже довольно долгое время остается фаворитом на победу в гонке за потенциальный «Оскар». Исполнительница главной роли Майки Мэдисон также лидирует с большим отрывом от других возможных соперниц в своей номинации.

Тем временем, шансы Юры Борисова и Марка Эйдельштейна пока не так высоки – Gold Derby ставит их на восьмую и двенадцатую строчки соответственно. Однако не стоит забывать, что все может очень легко измениться – напомним, что первый на днях был номинирован на премию Gotham Awards в категории «Лучшая роль второго плана», которая, правда, не очень сильно влияет на расстановку сил в наградной гонке.

Фото: кадр из фильма АНОРА