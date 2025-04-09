top banner

Стали известны ведущие грядущей премии АПКиТ

Автор: Илья Кувшинов

9 апреля 2025

Торжественная церемония состоится 13 мая

Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) представила ведущих грядущей церемонии вручения премии.

Первую часть мероприятия проведут Ника Здорик («Ландыши. Такая нежная любовь) и Вячеслав Чепурченко («Жуки», «Игры»), а вторую – Анастасия Уколова («Комбинация») и Роман Евдокимов (ОГНИВО).

В этом году в шорт-лист премии вошли 33 проекта и более 50 индустриальных специалистов.

Торжественная церемония вручения АПКиТ состоится 13 мая. 

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

CinemaCon 2025: Презентация Warner Bros.
Подробнее
CinemaCon 2025: Презентация Universal
Подробнее
Новинки апреля в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Батя 2. Дед» возглавила чарт
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Батя 2. Дед» опережает «Тещу»
Подробнее
Apple TV+ урезает доступ к своему контенту в России
Подробнее
Дивный новый мир: реальна ли вероятность возвращения голливудских мейджоров в Россию?
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 31 марта – 6 апреля 2025 года
Подробнее
«Инклюзия в кино» и МШК запускают опен-колл на инклюзивную лабораторию для сценаристов
Подробнее
Стала известна программа и жюри фестиваля «Святая Анна»
Подробнее
CinemaCon 2025: Презентация Disney
Подробнее
Московский международный кинофестиваль представил программу и жюри
Подробнее
CinemaCon 2025: Презентация Paramount
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 3-6 апреля
Подробнее
Касса четверга: сиквел «Бати» захватил первенство
Подробнее
Стали известны лауреаты анимационной премии «Икар» за 2024 год
Подробнее
Студия KIONFILM разрабатывает «Кота в сапогах»
Подробнее
CinemaCon 2025: Презентация Amazon MGM Studios
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Батя 2. Дед» стартовал выше самых оптимистичных прогнозов
Подробнее
Касса России: «Батя 2. Дед» уверенно возглавил прокат
Подробнее

Новости по теме

Названы номинанты на XII премию АПКиТ
Подробнее
Продюсерский центр Киностудии им. М. Горького присоединился к АПКиТ
Подробнее
РЕН ТВ присоединился к Ассоциации продюсеров кино и телевидения
Подробнее
Пятый канал присоединился к Ассоциации продюсеров кино и телевидения
Подробнее
Телеканал СТС присоединился к Ассоциации продюсеров кино и телевидения
Подробнее