Стали известны ведущие грядущей премии АПКиТ

Торжественная церемония состоится 13 мая

Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) представила ведущих грядущей церемонии вручения премии.

Первую часть мероприятия проведут Ника Здорик («Ландыши. Такая нежная любовь) и Вячеслав Чепурченко («Жуки», «Игры»), а вторую – Анастасия Уколова («Комбинация») и Роман Евдокимов (ОГНИВО).

В этом году в шорт-лист премии вошли 33 проекта и более 50 индустриальных специалистов.

Торжественная церемония вручения АПКиТ состоится 13 мая.