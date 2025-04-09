Стали известны ведущие грядущей премии АПКиТ
Автор: Илья Кувшинов
9 апреля 2025
Торжественная церемония состоится 13 мая
Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) представила ведущих грядущей церемонии вручения премии.
Первую часть мероприятия проведут Ника Здорик («Ландыши. Такая нежная любовь) и Вячеслав Чепурченко («Жуки», «Игры»), а вторую – Анастасия Уколова («Комбинация») и Роман Евдокимов (ОГНИВО).
В этом году в шорт-лист премии вошли 33 проекта и более 50 индустриальных специалистов.
Торжественная церемония вручения АПКиТ состоится 13 мая.
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