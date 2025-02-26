Названы номинанты на XII премию АПКиТ
Лауреаты будут объявлены 13 мая
Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) объявила номинантов XII премии АПКиТ.
На награды в этом году претендуют 33 фильма и сериала в 10 проектных номинациях, а также более 50 индустриальных специалистов в 15 индивидуальных категориях.
Лауреаты будут объявлены 13 мая на торжественной церемонии вручения.
Лучший полнометражный художественный фильм
• ВОЗДУХ
• МАСТЕР И МАРГАРИТА
• СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД
Лучший онлайн-сериал (1–6 серий)
• «Внутри убийцы»
• «Обоюдное согласие», 2 сезон
• «Прелесть»
Лучший онлайн-сериал (7 и более серий)
• «Золотое дно»
• «Первый номер»
• «Трасса»
Лучший комедийный сериал
• «Инспектор Гаврилов»
• «Макрон»
• «Мамонты»
• «Новые Жуки»
Лучший телесериал (5–19 серий)
• «Комитет»
• «Молодежка. Новая смена»
• «Наследники. Дар крови»
Лучший многосерийный телефильм (20 и более серий)
• «Кордон»
• «Невский. Близкий враг»
• «Скорая помощь», 7-й сезон
• «Шеф. Мужская работа»
Полный список номинантов доступен на официальном сайте премии.
Фото: кадр со съемок сериала «Трасса»