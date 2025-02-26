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Названы номинанты на XII премию АПКиТ

Автор: Илья Кувшинов

26 февраля 2025

Лауреаты будут объявлены 13 мая

Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) объявила номинантов XII премии АПКиТ.

На награды в этом году претендуют 33 фильма и сериала в 10 проектных номинациях, а также более 50 индустриальных специалистов в 15 индивидуальных категориях. 

Лауреаты будут объявлены 13 мая на торжественной церемонии вручения.

Лучший полнометражный художественный фильм
ВОЗДУХ
• МАСТЕР И МАРГАРИТА
• СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД

Лучший онлайн-сериал (1–6 серий)
• «Внутри убийцы»
• «Обоюдное согласие», 2 сезон
• «Прелесть»

Лучший онлайн-сериал (7 и более серий)
• «Золотое дно»
• «Первый номер»
• «Трасса»

Лучший комедийный сериал
• «Инспектор Гаврилов»
• «Макрон»
• «Мамонты»
• «Новые Жуки»

Лучший телесериал (5–19 серий)
• «Комитет»
• «Молодежка. Новая смена»
• «Наследники. Дар крови»

Лучший многосерийный телефильм (20 и более серий)
• «Кордон»
• «Невский. Близкий враг»
• «Скорая помощь», 7-й сезон
• «Шеф. Мужская работа»

Полный список номинантов доступен на официальном сайте премии.

Фото: кадр со съемок сериала «Трасса»

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