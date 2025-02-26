Названы номинанты на XII премию АПКиТ

Лауреаты будут объявлены 13 мая

Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) объявила номинантов XII премии АПКиТ.

На награды в этом году претендуют 33 фильма и сериала в 10 проектных номинациях, а также более 50 индустриальных специалистов в 15 индивидуальных категориях.

Лауреаты будут объявлены 13 мая на торжественной церемонии вручения.

Лучший полнометражный художественный фильм

• ВОЗДУХ

• МАСТЕР И МАРГАРИТА

• СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД

Лучший онлайн-сериал (1–6 серий)

• «Внутри убийцы»

• «Обоюдное согласие», 2 сезон

• «Прелесть»

Лучший онлайн-сериал (7 и более серий)

• «Золотое дно»

• «Первый номер»

• «Трасса»

Лучший комедийный сериал

• «Инспектор Гаврилов»

• «Макрон»

• «Мамонты»

• «Новые Жуки»

Лучший телесериал (5–19 серий)

• «Комитет»

• «Молодежка. Новая смена»

• «Наследники. Дар крови»

Лучший многосерийный телефильм (20 и более серий)

• «Кордон»

• «Невский. Близкий враг»

• «Скорая помощь», 7-й сезон

• «Шеф. Мужская работа»

Полный список номинантов доступен на официальном сайте премии.

Фото: кадр со съемок сериала «Трасса»