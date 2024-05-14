Стала известна новая дата проведения премии АПКиТ
Автор: БК
14 мая 2024
Она состоится 13 июня
Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) назвала новую дату проведения своей премии – торжественная церемония состоится 13 июня.
Напомним, что первоначально премия должна была пройти 26 марта в Центре Международной Торговли Москвы, однако была перенесена на более поздний срок из-за трагедии в концертном зале «Крокус Сити Холл».
Лидером по количеству упоминаний в номинациях стала криминальная драма «Слово пацана. Кровь на асфальте» – проект представлен в 15 категориях. Следом за ним идут комедийный сериал «Волшебный участок» и драма «Балет», получившие по 9 номинаций.
Полный список претендентов доступен на сайте премии.
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