Стала известна дата проведения XII Премии АПКиТ

Она состоится 13 мая в Конгресс-центре ЦМТ

Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) объявит лауреатов своей XII премии 13 мая в Конгресс-центре ЦМТ.

Ожидается, что премию в третий раз подряд поддержит «Кинопоиск».

«Для нас большая честь, что “Кинопоиск” выступает партнером события Ассоциации на протяжении трех лет. Наша деятельность созвучна: мы стремимся развивать кинобизнес и открывать новые горизонты, а Премия АПКиТ стала одним из главных событий для профессионального киносообщества в России. Наше сотрудничество объединяет усилия, которые мы ежегодно направляем на совершенствование нашего мероприятия, поэтому нам важно работать в симбиозе с крупным и креативным партнером», – отметила исполнительный директор АПКиТ Ольга Жукова.