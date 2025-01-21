top banner

Стала известна дата проведения XII Премии АПКиТ

21 января 2025

Она состоится 13 мая в Конгресс-центре ЦМТ

Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) объявит лауреатов своей XII премии 13 мая в Конгресс-центре ЦМТ.

Ожидается, что премию в третий раз подряд поддержит «Кинопоиск».

«Для нас большая честь, что “Кинопоиск” выступает партнером события Ассоциации на протяжении трех лет. Наша деятельность созвучна: мы стремимся развивать кинобизнес и открывать новые горизонты, а Премия АПКиТ стала одним из главных событий для профессионального киносообщества в России. Наше сотрудничество объединяет усилия, которые мы ежегодно направляем на совершенствование нашего мероприятия, поэтому нам важно работать в симбиозе с крупным и креативным партнером», – отметила исполнительный директор АПКиТ Ольга Жукова.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Предварительная касса четверга: «Финист» продолжает лидировать
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Плохая девочка» и «Шаман» доминируют среди новинок
Подробнее
Касса четверга: пиратские релизы вернули первенство
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 16–19 января
Подробнее
Роскомнадзор раскрыл сумму штрафов за ЛГБТ*-контент в 2024 году
Подробнее
Гильдия сценаристов США объявила номинантов на свою премию
Подробнее
Борис Ханчалян назначен заместителем генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга»
Подробнее
Берлинский кинофестиваль анонсировал часть картин грядущего смотра
Подробнее
Фильм «Небриллиантовая рука» посмотрели 44,8 млн человек за новогодние каникулы
Подробнее
Стали известны номинанты на премию BAFTA
Подробнее
Аудитория YouTube продолжила снижаться после замедления платформы в России
Подробнее
«Волшебник Изумрудного города» заработал три миллиарда в российском прокате
Подробнее
Объявлены даты проведения премии ТЭФИ 2025 года
Подробнее
Netflix все-таки выпустит «Хроники Нарнии» в широкий IMAX-прокат
Подробнее
Во Вьетнаме пройдут Дни российской культуры
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 13–19 января 2025 года
Подробнее
Россия и Иран подписали договор о стратегическом партнерстве
Подробнее
Гильдия продюсеров США объявила номинантов на свою премию
Подробнее
В Москве прошла премьера романтического драмеди «Четыре четверти»
Подробнее
Официальная касса России: в гостях у сказки
Подробнее

Новости по теме

Стартовал прием заявок на XII премию АПКиТ
Подробнее
Кинокомпания «КИНО КУЛЬТ» присоединилась к Ассоциации продюсеров кино и телевидения
Подробнее
Названы победители XI премии АПКиТ
Подробнее
Стали известны ведущие грядущей премии АПКиТ
Подробнее
Стала известна новая дата проведения церемонии премии АПКиТ
Подробнее