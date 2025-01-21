Стала известна дата проведения XII Премии АПКиТ
21 января 2025
Она состоится 13 мая в Конгресс-центре ЦМТ
Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) объявит лауреатов своей XII премии 13 мая в Конгресс-центре ЦМТ.
Ожидается, что премию в третий раз подряд поддержит «Кинопоиск».
«Для нас большая честь, что “Кинопоиск” выступает партнером события Ассоциации на протяжении трех лет. Наша деятельность созвучна: мы стремимся развивать кинобизнес и открывать новые горизонты, а Премия АПКиТ стала одним из главных событий для профессионального киносообщества в России. Наше сотрудничество объединяет усилия, которые мы ежегодно направляем на совершенствование нашего мероприятия, поэтому нам важно работать в симбиозе с крупным и креативным партнером», – отметила исполнительный директор АПКиТ Ольга Жукова.
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