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Ангелина Ашман покидает команду онлайн-кинотеатра KION

Автор: БК

25 декабря 2024

Об этом она сообщила в своих соцсетях

Ведущий креативный продюсер неигрового контента онлайн-кинотеатра KION Ангелина Ашман покидает свою должность. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram*.

«Настала пора рассказать вам, что с текущего момента я покидаю KION. Но точно не покидаю кинематограф. Пришло время заниматься своими проектами и набирать новую высоту. <…> Обо всем, что я буду делать дальше, в следующем году, всех люблю!» – заявила она.

В числе документальных проектов, над которыми работала Ашман для KION – «Тайны Карениной», «История российских тюрем», «Клиника счастья. Реалити», ДУРОВ, АНОНИМНАЯ ТЕЛЕГА, АРБЕНИНА, ЖИЗНЬ ПО ВЫЗОВУ. ДОК и многое другое.

* Meta и соцсети компании Facebook и Instagram признаны экстремистскими и запрещены в РФ

Фото: пресс-служба KION

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