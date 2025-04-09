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НМГ планирует приобрести «Медиалогию»

Автор: БК

9 апреля 2025

В ближайшее время холдинг также запустит приложение «Сторис» для показа вертикального видео

Национальная Медиа Группа собирается приобрести компанию «Медиалогия». Об этом в интервью РБК рассказала гендиректор холдинга Светлана Баланова.

«Сейчас мы смотрим на то, что находится рядом с медиа, где наша медиаэкспертиза может дать нам какое-то конкурентное преимущество. Поэтому мы планируем приобрести компанию «Медиалогия», которая является “номером один” на рынке мониторинга информации и новостей. Эта компания – один из лидеров управления репутацией, а также информационными рисками. У нас часто забывают, что появление какого-то негативного комментария в соцсетях или в СМИ при правильной отработке может превратиться в позитивный кейс для бренда, для госструктуры и т.д. А если это запущено и не отработано вовремя, оно может повлечь очень большие репутационные риски, негативно повлиять на конкурентоспособность», – заявила она.

Баланова отметила, что НМГ ведет переговоры о полной покупке бизнеса, однако не стала раскрывать дополнительные детали.

Помимо этого, гендиректор сообщила, что в ближайшее время НМГ запустит в тестовом режиме приложение «Сторис», которое предназначено для показа короткого профессионального контента в вертикальном формате.

«Начнем со специально адаптированных сериалов телеканала “Домашний”. Они будут переформатированы в вертикальный формат и под короткое смотрение в полторы минуты. Позднее добавим туда и другие форматы – реалити-шоу, сериалы остальных каналов. Может быть, в какой-то момент будем говорить про оригинальное производство для этой платформы», – подчеркнула Баланова.

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