Тодд Хейнс возглавит жюри Берлинского кинофестиваля

Смотр пройдет с 13 по 23 февраля

Берлинский кинофестиваль назвал имя председателя жюри грядущего смотра – почетная должность достанется режиссеру фильмов МАЙ ДЕКАБРЬ и КЭРОЛ Тодду Хейнсу.

«Он ослепительно талантливый сценарист и режиссер со впечатляющим диапазоном. Его картины невероятно разнообразны, однако по ним можно безошибочно сказать, кто их снял. С тех пор, как дебютная работа Хейнса ЯД получила премию «Тедди» в 1991 году, Берлинале следит за его творчеством и любит его», – заявила директор фестиваля Триша Таттл.

75-й Берлинский международный кинофестиваль пройдет с 13 по 23 февраля.

Фото: кадр со съемок фильма МАЙ ДЕКАБРЬ