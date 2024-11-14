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Тодд Хейнс возглавит жюри Берлинского кинофестиваля

Автор: Илья Кувшинов

14 ноября 2024

Смотр пройдет с 13 по 23 февраля

Берлинский кинофестиваль назвал имя председателя жюри грядущего смотра – почетная должность достанется режиссеру фильмов МАЙ ДЕКАБРЬ и КЭРОЛ Тодду Хейнсу.

«Он ослепительно талантливый сценарист и режиссер со впечатляющим диапазоном. Его картины невероятно разнообразны, однако по ним можно безошибочно сказать, кто их снял. С тех пор, как дебютная работа Хейнса ЯД получила премию «Тедди» в 1991 году, Берлинале следит за его творчеством и любит его», – заявила директор фестиваля Триша Таттл.

75-й Берлинский международный кинофестиваль пройдет с 13 по 23 февраля. 

Фото: кадр со съемок фильма МАЙ ДЕКАБРЬ

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