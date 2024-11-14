Тодд Хейнс возглавит жюри Берлинского кинофестиваля
Автор: Илья Кувшинов
14 ноября 2024
Смотр пройдет с 13 по 23 февраля
Берлинский кинофестиваль назвал имя председателя жюри грядущего смотра – почетная должность достанется режиссеру фильмов МАЙ ДЕКАБРЬ и КЭРОЛ Тодду Хейнсу.
«Он ослепительно талантливый сценарист и режиссер со впечатляющим диапазоном. Его картины невероятно разнообразны, однако по ним можно безошибочно сказать, кто их снял. С тех пор, как дебютная работа Хейнса ЯД получила премию «Тедди» в 1991 году, Берлинале следит за его творчеством и любит его», – заявила директор фестиваля Триша Таттл.
75-й Берлинский международный кинофестиваль пройдет с 13 по 23 февраля.
Фото: кадр со съемок фильма МАЙ ДЕКАБРЬ
Самое читаемое
Фестиваль «Читка 3.0»: питчинг литературных правПодробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 4–10 ноября 2024 годаПодробнее
Предварительная касса четверга: «Любовь Советского Союза» уверенно возглавила прокатПодробнее
Касса четверга: «Любовь Советского Союза» возглавила прокатПодробнее
Минкультуры подвело кинопрокатные итоги за десять месяцев 2024 годаПодробнее
Вокруг света: сборы российского кино за рубежом за три квартала 2024 годаПодробнее
Школа кино «Индустрия» открывает набор в Лабораторию креативного продюсированияПодробнее
Байопик «Ученик. Восхождение Трампа» не выйдет в российский прокатПодробнее
Фестиваль экранизаций «Читка 3.0» объявил конкурсную программуПодробнее
Драма «Вечная зима» примет участие в Каирском кинофестивалеПодробнее
Lucasfilm готовит новую трилогию по вселенной «Звездных войн»Подробнее
Mubi отменил кинофестиваль в Стамбуле из-за запрета на показ фильма «Квир» Луки ГуаданьиноПодробнее
Касса России: «Любовь Советского Союза» стала лидером уикендаПодробнее
«VK Видео» может стать второй обязательной для предустановки видеоплатформойПодробнее
Стала известна программа конференции «ConTech 2024. Контент и технологии для цифрового ТВ в России»Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Любовь Советского Союза» уверенно возглавила прокатПодробнее
В Москве прошла премьера фантастической драмы «Реплика»Подробнее
На фестивале «Читка 3.0» представили проекты экранизаций в разработкеПодробнее
В Москве прошла зрительская премьера фильма «Новый год в Березовке»Подробнее
Свыше 110 российских проектов представят на международном кинорынке DICM 2024 в ДубаеПодробнее