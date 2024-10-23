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Marvel отложила перезагрузку «Блэйда» на неопределенный срок

Автор: Илья Кувшинов

23 октября 2024

Релиз кинокомикса был запланирован на 7 ноября 2025 года

Вряд ли для кого-то станет сюрпризом, что новый БЛЭЙД не выйдет в запланированную дату 7 ноября 2025 года – The Walt Disney Studios и Marvel обновили график релизов и отложили перезагрузку ленты с Уэсли Снайпсом на неопределенный срок.

Теперь же его место в прокатной сетке займет фантастический экшн ХИЩНИК: ПУСТОШИ от режиссера ДОБЫЧИ Дэна Трахтенберга.

Напомним, что впервые новый БЛЭЙД с Махершалой Али в главной роли был анонсирован на Комик-Коне в Сан-Диего в 2019 году – с тех пор проект сменил большое количество сценаристов и лишился сразу нескольких режиссеров. По информации журналиста Джеффа Снайдера, в данный момент Marvel рассматривает конкретную кандидатуру на должность постановщика, однако ее имя пока не раскрывается.

Студия также добавила в график релизов еще три безымянных проекта Marvel на 2028 год – 18 февраля, 5 мая и 10 ноября, однако пока неизвестно, что именно это может быть.

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