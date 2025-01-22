Премия «Большая Цифра» открыла зрительское голосование
Автор: БК
22 января 2025
Оно продлится до 9 февраля
Организаторы 16-й Национальной Премии в области многоканального цифрового телевидения «Большая Цифра» объявили о старте зрительского голосования.
Отдать голос за любимый телеканал, онлайн-кинотеатр, фильм, сериал и шоу может любой желающий на сайте премии до 9 февраля.
В числе номинаций – «Телеканалы», «Оригинальные фильмы и сериалы собственного производства», «Оригинальные сериалы собственного производства», «Оригинальные шоу собственного производства», «Лучший онлайн-кинотеатр» и многие другие.
Объявление финалистов и победителей премии состоится 25 февраля в рамках форума медиаиндустрии CSTB.PRO.MEDIA.
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