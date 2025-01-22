Премия «Большая Цифра» открыла зрительское голосование

Оно продлится до 9 февраля

Организаторы 16-й Национальной Премии в области многоканального цифрового телевидения «Большая Цифра» объявили о старте зрительского голосования.

Отдать голос за любимый телеканал, онлайн-кинотеатр, фильм, сериал и шоу может любой желающий на сайте премии до 9 февраля.

В числе номинаций – «Телеканалы», «Оригинальные фильмы и сериалы собственного производства», «Оригинальные сериалы собственного производства», «Оригинальные шоу собственного производства», «Лучший онлайн-кинотеатр» и многие другие.

Объявление финалистов и победителей премии состоится 25 февраля в рамках форума медиаиндустрии CSTB.PRO.MEDIA.