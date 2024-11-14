Продюсеры бондианы еще не определились с кандидатурой нового актера на главную роль

Барбара Брокколи и Майкл Уилсон отметили, что Джеймс Бонд будет мужчиной немного за 30 лет

Продюсеры франшизы о Джеймсе Бонде Барбара Брокколи и Майкл Уилсон дали интервью The Independent накануне церемонии вручения почетных «Оскаров», и, разумеется, речь не могла не пойти о следующем актере на роль агента 007.

По их словам, они ищут мужчину, которому, скорее всего, будет немного за 30 лет. «Белый цвет кожи не гарантирован», – отметили Брокколи и Уилсон. Помимо этого, актер будет выбираться с расчетом на то, что ему придется исполнять роль Джеймса Бонда не менее десяти лет.

«Каждый раз, когда мы находим новую звезду, фильмы серии меняются. Это азарт от нового Бонда, совершенно свежее направление. Каждый из этих людей, которые сыграли агента 007, предлагал что-то новое и необычное», – добавил Уилсон.

Напомним, что на протяжении нескольких лет в числе потенциальных претендентов на роль нового Джеймса Бонда назывались Аарон Тейлор-Джонсон, Реге-Жан Пейдж, Ричард Мэдден, Генри Голдинг, Джеймс Нортон, Демсон Идрис, Дев Патель, Идрис Эльба, Том Хиддлстон, Генри Кавилл и Том Харди.

Фото: официальные соцсети франшизы