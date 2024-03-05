Мировая премьера нового фильма Кирилла Серебренникова может состояться на Каннском кинофестивале

Смотр пройдет с 14 по 25 мая

Программа грядущего Каннского кинофестиваля будет объявлена только 11 апреля, однако Variety выяснил, какие картины были поданы на рассмотрение отборочной комиссии смотра.

В их числе называется новая работа Кирилла Серебренникова – байопик об Эдуарде Лимонове ЛИМОНОВ, БАЛЛАДА ОБ ЭДИЧКЕ, главную роль в котором исполнил Бен Уишоу. Стоит отметить, что шансы проекта на попадание в конкурс действительно велики, потому что все последние картины режиссера, начиная с УЧЕНИКА, дебютировали в Каннах.

Среди других фильмов, претендующих на премьеру на Круазетт – байопик о молодом Дональде Трампе УЧЕНИК с Себастьяном Стэном, пока еще безымянная лента Паоло Соррентино с Гэри Олдманом, мюзикл ЭМИЛИЯ ПЕРЕЗ Жака Одиара, САВАНЫ Дэвида Кроненберга и новая экранизация ЭММАНУЭЛЬ Одри Диван.

77-й Каннский кинофестиваль пройдет с 14 по 25 мая.

Фото: кадр из фильма ЛИМОНОВ, БАЛЛАДА ОБ ЭДИЧКЕ