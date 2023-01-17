«Чебурашка» обошел «Аватар» по количеству зрителей

Серия рекордов чемпиона отечественного проката продолжается

Согласно предварительным данным ЕАИС на 17 января 02:00 мск, на семейный проект ЧЕБУРАШКА с момента его появления в кинотеатрах было продано 13,607 млн билетов. Это означает, что фильм Дмитрия Дьяченко стал самым посещаемым проектом в современной истории российского проката. До этого наибольшее количество билетов на рынке России было продано на фильм АВАТАР Джеймса Кэмерона, который в момент своего первичного проката 12 лет назад набрал 13,466 млн зрителей.

В посещаемости ЧЕБУРАШКИ учтены данные предпродаж на ближайшие дни. Предварительные кассовые сборы фильма на данный момент (также с учетом предпродаж) составляют 4,2 млрд рублей.

Буквально вчера чемпион российского проката покорил отметку в 4 млрд рублей общих сборов, став первым фильмом в истории наблюдений, взявшим заветный рубеж. А три дня назад, в пятницу, 13 января, ЧЕБУРАШКА стал самым кассовым фильмом в российском прокате, превзойдя по общему бокс-офису все тот же АВАТАР (3,517 млрд рублей).

На данный момент в топ-5 самых посещаемых фильмов российского проката, помимо ЧЕБУРАШКИ и АВАТАРА, также входят проекты ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ (12,020 млн зрителей), ХОЛОП (11,637 млн зрителей) и КОРОЛЬ ЛЕВ (10,903 млн зрителей).

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