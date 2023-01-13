top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • «Чебурашка» стал самым кассовым фильмом российского проката в современной истории

«Чебурашка» стал самым кассовым фильмом российского проката в современной истории

Автор: Никита Никитин

13 января 2023

Отечественный блокбастер обошел «Аватар»

Согласно предварительным данным ЕАИС на момент 16:00 (мск) семейный фильм ЧЕБУРАШКА стал самым кассовым фильмом в истории современного российского проката. Картина собрала около 3,529 млрд рублей, что превосходит валовые сборы фантастической ленты АВАТАР, заработавшего 3,517 млрд 12 лет назад. Картина Джеймса Кэмерона вышла в кинотеатрах в декабре 2009 года, став по итогу проката самым кассовым фильмом в мировом бокс-офисе.

В кассовые сборы фильма Дмитрия Дьяченко входят данные превью и предпродажи на ближайшие дни. Для установления рекорда ЧЕБУРАШКЕ потребовалось всего 13 дней широкого проката.

На текущий момент топ 10 самых кассовых проектов российского проката выглядит следующим образом:

 

САМЫЕ КАССОВЫЕ КАРТИНЫ РОССИЙКОГО ПРОКАТА (БЕЗ УЧЕТА СНГ)

 

# Название фильма Релиз Дистрибьютор

Итоговые сборы,
млрд рублей
1 ЧЕБУРАШКА 01.01.2023 CP 3,529
2 АВАТАР 17.12.2009 FOX 3,517
3  ХОЛОП 26.12.2019

CP

3,074
4 ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ 15.12.2021 SPPR 2.987
5  ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ 28.12.2017

CP

2,971
6 КОРОЛЬ ЛЕВ 18.07.2019 WDSSPR 2,642
7 МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ 29.04.2019 WDSSPR 2,595
8  Т-34 01.01.2019

CP

2,274
9

 ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ

 23.12.2021 WDS 2,198
10

 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ

 25.05.2017 WDSSPR 2,132

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Новости Кино TV online

Самое читаемое

«Чебурашка» стал третьим самым кассовым российским фильмом в современной истории кинопроката
Подробнее
Валовые сборы «Чебурашки» перешагнули за 2,5 млрд рублей
Подробнее
Самые ожидаемые иностранные фильмы 2023 года
Подробнее
Ставки на черного кролика: 10 прогнозов на 2023 год
Подробнее
Алексей Троцюк рассказал, что у «Чебурашки» может появиться продолжение
Подробнее
«Чебурашка» стал самым кассовым российским фильмом в истории
Подробнее
«Аватар: Путь воды» собрал более $1,5 млрд в мировом прокате
Подробнее
«Чебурашка» приблизился к 3 млрд рублей
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Операция «Фортуна» стартовала со второй строчки
Подробнее
Okko анонсировал новинки января 2023 года
Подробнее
Объявлены лауреаты премии «Золотой глобус»
Подробнее
Официальная касса России: «Чебурашка» не оставил шансов конкурентам
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 12–15 января 2023 года
Подробнее
Касса России: «Чебурашка» ожидаемо возглавил уикенд
Подробнее
Заявление БК по поводу сборов фильма «Аватар: Путь воды» в российском прокате
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Операция «Фортуна» опережает «Джентльменов» и «Гнев человеческий»
Подробнее
Международная касса: «Аватар: Путь воды» занял пятую строчку среди самых кассовых релизов за рубежом
Подробнее
Американская касса: «Аватар: Путь воды» преодолел отметку в $500 млн
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 12–15 января
Подробнее
Гильдия актеров Америки объявила номинантов своей премии
Подробнее

Новости по теме

Алексей Троцюк рассказал, что у «Чебурашки» может появиться продолжение
Подробнее
«Чебурашка» приблизился к 3 млрд рублей
Подробнее
Валовые сборы «Чебурашки» перешагнули за 2,5 млрд рублей
Подробнее
«Чебурашка» стал третьим самым кассовым российским фильмом в современной истории кинопроката
Подробнее
«Аватар: Путь воды» собрал более $1,5 млрд в мировом прокате
Подробнее