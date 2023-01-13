«Чебурашка» стал самым кассовым фильмом российского проката в современной истории
Отечественный блокбастер обошел «Аватар»
Согласно предварительным данным ЕАИС на момент 16:00 (мск) семейный фильм ЧЕБУРАШКА стал самым кассовым фильмом в истории современного российского проката. Картина собрала около 3,529 млрд рублей, что превосходит валовые сборы фантастической ленты АВАТАР, заработавшего 3,517 млрд 12 лет назад. Картина Джеймса Кэмерона вышла в кинотеатрах в декабре 2009 года, став по итогу проката самым кассовым фильмом в мировом бокс-офисе.
В кассовые сборы фильма Дмитрия Дьяченко входят данные превью и предпродажи на ближайшие дни. Для установления рекорда ЧЕБУРАШКЕ потребовалось всего 13 дней широкого проката.
На текущий момент топ 10 самых кассовых проектов российского проката выглядит следующим образом:
САМЫЕ КАССОВЫЕ КАРТИНЫ РОССИЙКОГО ПРОКАТА (БЕЗ УЧЕТА СНГ)
|#
|Название фильма
|Релиз
|Дистрибьютор
|
Итоговые сборы,
|1
|ЧЕБУРАШКА
|01.01.2023
|CP
|3,529
|2
|АВАТАР
|17.12.2009
|FOX
|3,517
|3
|ХОЛОП
|26.12.2019
|
CP
|
3,074
|4
|ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ
|15.12.2021
|SPPR
|2.987
|5
|ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ
|28.12.2017
|
CP
|
2,971
|6
|КОРОЛЬ ЛЕВ
|18.07.2019
|WDSSPR
|2,642
|7
|МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ
|29.04.2019
|WDSSPR
|2,595
|8
|Т-34
|01.01.2019
|
CP
|
2,274
|9
|23.12.2021
|WDS
|2,198
|10
|25.05.2017
|WDSSPR
|2,132
Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram