«Чебурашка» стал самым кассовым фильмом российского проката в современной истории

Отечественный блокбастер обошел «Аватар»

Согласно предварительным данным ЕАИС на момент 16:00 (мск) семейный фильм ЧЕБУРАШКА стал самым кассовым фильмом в истории современного российского проката. Картина собрала около 3,529 млрд рублей, что превосходит валовые сборы фантастической ленты АВАТАР, заработавшего 3,517 млрд 12 лет назад. Картина Джеймса Кэмерона вышла в кинотеатрах в декабре 2009 года, став по итогу проката самым кассовым фильмом в мировом бокс-офисе.

В кассовые сборы фильма Дмитрия Дьяченко входят данные превью и предпродажи на ближайшие дни. Для установления рекорда ЧЕБУРАШКЕ потребовалось всего 13 дней широкого проката.

На текущий момент топ 10 самых кассовых проектов российского проката выглядит следующим образом:

САМЫЕ КАССОВЫЕ КАРТИНЫ РОССИЙКОГО ПРОКАТА (БЕЗ УЧЕТА СНГ)

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