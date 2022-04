На CinemaCon-2022 показали первый тизер «Аватара 2»

Disney провела презентацию на конвенте CinemaCon-2022

Презентацию Disney начал исполнительный вице-президент по театральной дистрибуции Тони Чемберс, который признал, что в индустрии развлечений происходят сейчас глобальные изменения, но при этом неизменным фактором остается сила самих фильмов. При этом Чемберс напомнил, что мало что может сравниться с объединенной мощью студий Disney, Walt Disney Animation, Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm, Searchlight и 20th Century.

После на сцене появился Кевин Файги, который приехал на презентацию с первого за три года творческого брифинга Marvel Studios, где обсуждались планы студии на ближайшие 10 лет. Файги настаивал, что после огромного успеха ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА: ПУТИ ДОМОЙ в киновселенной Marvel, учитывая богатство ее персонажей, может произойти практически что угодно.

По выходящему уже совсем скоро в заокеанских кинотеатрах продолжению ДОКТОРА СТРЭНДЖА участники презентации увидели расширенную сцену свадьбы заглавного персонажа с героиней Рэйчел Макадамс, прерванной встречей с гигантским одноглазым межгалатическим осьминогом.

Также гости презентации смогли посмотреть сразу 30 минут из нового анимационного проекта студии Pixar БАЗЗ ЛАЙТЕР. Это первый проект Pixar с начала пандемии, который наконец выйдет в американских кинотеатрах. Как известно, премьеры ДУШИ, ЛУКИ и Я КРАСНЕЮ состоялись на Disney+.

Режиссер АФЕРЫ ПО-АМЕРИКАНСКИ Дэвид О. Рассел представил профессиональной публике свой новый фильм, который получил название AMSTERDAM. Это авантюрная лента о трех близких друзьях, которые оказываются в центре шокирующего тайного заговора в 30-е годы прошлого века. Главные роли в фильме исполняет триумвират суперзвезд – Кристиан Бейл, Марго Робби и Джон Дэвид Вашингтон. Любитель богатых актерских ансамблей, Рассел также привлек к участию в фильме Роберта Де Ниро, Тейлор Свифт, Аню Тейлор-Джой, Майка Майерса, Рами Малека, Зою Салданья, Тимоти Олифанта, Майкла Шеннона, Андреа Райзборо, Алессандру Нивола и Маттиаса Шонартса. Это первый фильм Рассела после картины ДЖОЙ 2015 года, над которым он работал одновременно как сценарист, режиссер и продюсер. AMSTERDAM совместно создан студиями Disney, 20th Century Studios, New Regency Prods. и Forest Hill Entertainment. Фильм выйдет в североамериканских кинотеатрах 4 ноября.

Гвоздем презентации стало выступление продюсера Джона Ландау и 3D-показ первого тизера сиквела АВАТАРА, который получил подзаголовок THE WAY OF WATER (ПУТЬ ВОДЫ). Со слов Ландау, в их задачи входило подарить зрителям совершенно уникальный кинематографический опыт, который будет возможен только в кинотеатре. Режиссер Джеймс Кэмерон присоединился к Ландау по видеосвязи из Новой Зеландии, где он продолжает съемки, и пообещал в очередной раз раздвинуть возможности кинематографа. Еще во вторник глава НАТО Джон Фитиан, отметил, что АВАТАР 2 станет релизом, который будет выпущен в рекордном количестве самых разнообразных форматов кинопоказа за всю историю кино, включая высокую частоту кадров, 3D, 4K, IMAX, PLF, различные звуковые системы и прочее. Таким образом, как и 13 лет назад, выход АВАТАРА может стать серьезным вызовом для мировой системы кинопоказа, потребовав от нее заметного переоснащения.

Действие картины разврнется через 10 лет после событий первого фильма. В продолжении вернутся Сэм Уортингтон, Зои Салданья, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг, а также появятся новые звезды, включая Вина Дизеля и Кейт Уинслет. Тизер фокусируется на персонажах Джейка Салли и Нейтири и позволяет полюбоваться невероятными океанскими просторами Пандоры, окунувшись в том числе и под воду. В тизере были замечены хорошо знакомые по первому фильму летающие гиганты торуки и необычные обители подводных глубин Пандоры, похожие на китов. Показанный ролик поначалу не будет доступен онлайн и будет демонстрироваться исключительно перед фильмом ДОКТОР СТРЭНДЖ 2. Также Ландау анонисировал очередной перевыпуск первого фильма, который состоится 23 сентября.

Также на презентации был заявлен проект BOB’S BURGERS. Гости презентации отметили, что студия, возможно, показала далеко не все из того, чем могла похвастаться, так как приберегла часть видеоматерилов для предстоящего фанатского слета D23.

