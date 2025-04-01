CinemaCon 2025: Презентация Sony Pictures

Новый «Человек-паук», четыре фильма о The Beatles и многое другое

Вчера, 31 марта, в Лас-Вегасе открылась выставка киноиндустрии CinemaCon, крупнейший индустриальный слет кинематографистов США. Первым ее мероприятием стала презентация студии Sony Pictures.

Мероприятие открылось специальным видеообращением Пола Радда и Джека Блэка, которые представили главу Sony Pictures Тома Ротмана. Актерский тандем исполняет главные роли в комедийной перезагрузке фильма АНАКОНДА (25 декабря).

Одной из главных новостей презентации стал официальный анонс актерского состава масштабного байопика The Beatles от Сэма Мендеса. Главные роли в проекте исполнят Харрис Дикинсон (Джон Леннон), Пол Мескал (Пол Маккартни), Барри Кеоган (Ринго Старр) и Джозеф Куинн (Джордж Харрисон). Четыре сольных фильма, рассказывающих о событиях с перспективы каждого из участников группы выйдут в прокат в апреле 2028 года.

Том Холланд анонсировал с экрана название нового фильма франшизы о Человеке-пауке – кинокомикс ЧЕЛОВЕК-ПАУК: СОВЕРШЕННО НОВЫЙ ДЕНЬ (Spider-Man: Brand New Day) дебютирует в прокате 31 июля 2026 года. Название отсылает к сюжету комикса 2008 года, действует которого разворачивается у мире, где все забыли, кто такой Человек-паук.

Триквел мультфильма ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ЗА ПРЕДЕЛАМИ ВСЕЛЕННЫХ также обзавелся новой датой – 4 июня 2027 года. «Мы знаем, как для многих людей важна эта франшиза. Поэтому мы решили потратить побольше времени, чтобы сделать все как надо», – заявили со сцены команда продюсер Фил Лорд и со-режиссеры Боб Персичетти и Джастин К. Томпсон. По проекту были показаны первые видеоматериалы.

Действие экшна КАРАТЭ-ПАЦАН: ЛЕГЕНДЫ (30 мая) разворачивается через три года после событий заключительного сезона сериала Netflix «Кобра Кай». В числе продемонстрированных материалов – эмоциональная сцена, в которой мистер Хан в исполнении Джеки Чана отдает дань уважения покойному мистеру Мияги и сближается с Дэниелом ЛаРуссо (Ральф Маччио).

В числе других проектов, о которых было рассказано в рамках презентации – ПОЙМАН НА КРАЖЕ (Caught Stealing, 29 августа) Даррена Аронофски; БОЛЬШОЕ, ОТВАЖНОЕ, ПРЕКРАСНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ (A Big Bold Beautiful Journey, 19 сентября), продолжение слэшера Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ с Дженнифер Лав Хьюитт (18 июля), а также 28 ЛЕТ СПУСТЯ Дэнни Бойла (20 июня).

Фото: кадр из фильма КАРАТЭ-ПАЦАН: ЛЕГЕНДЫ