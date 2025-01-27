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Появились новые подробности программы форума CSTB.PRO.MEDIA

Автор: БК

27 января 2025

Мероприятие пройдет в Москве 25 и 26 февраля

25 и 26 февраля в столичном LOFT HALL пройдет форум CSTB.PRO.MEDIA, который освещает ключевые тенденции российского рынка на 2025 год.

Представители медиаиндустрии обсудят вопросы производства и распространения контента, новые технологические решения для видеопроизводства, а также вызовы, стоящие перед отраслью.

В частности, в рамках мероприятия состоится сессия «Активный рост ИИ в продакшене. Первые итоги», посвященная синергии кинопроизводства и искусственного интеллекта. Приглашенные эксперты расскажут, как нейросети меняют процесс создания видеоконтента, обсудят ИИ технологии в кинопроизводстве и кейсы применения.

В числе спикеров – основатель студии XOVP Юрий Ярушников, режиссер Индар Джендубаев,   генеральный продюсер Team Films Теймур Джафаров, продюсер по документальному контенту онлайн-кинотеатра Okko Владимир Тодоров, основатель Института звукового дизайна Василий Филатов, руководитель направления развития студии «Кириллица» Валентин Марченко, директор по индустрии Media&Entertainment Yandex Cloud Тимур Баязитов и креативный директор «Триколора» Дмитрий Набиджанов. Модератором дискуссии выступит продюсер и основатель первого в России конкурса AI-фильмов «MyFilm48» Павел Перегудов.

Также среди сессий, запланированных в рамках CSTB.PRO.MEDIA – «Роль медиаиндустрии в текущей ситуации. Российский контент внутри страны и за рубежом», «Платное ТВ. Что движет рынок в 2025 году», «Как живут онлайн-кинотеатры на рынке растущих затрат и пока еще повышенном спросе зрителей» и многие другие дискуссии.

Фото: официальный сайт CSTB.PRO.MEDIA

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