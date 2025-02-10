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CSTB.PRO.MEDIA 2025 представил программу стратегической сессии

Автор: БК

10 февраля 2025

Она откроет деловую программу форума 25 февраля

Организаторы форума CSTB.PRO.MEDIA 2025 поделились деталями стратегической сессии «Роль медиаиндустрии в текущей ситуации. Российский контент внутри страны и за рубежом», которая откроет деловую программу мероприятия 25 февраля.

Эксперты подведут итоги 2024 года, затронут тему новых регуляторных инициатив в медиа отрасли, поговорят о влиянии рыночных механизмов и о том, как сбалансировать производство контента в условиях перегретого рынка, обсудят основные тренды для продвижения российского контента внутри страны и за рубежом в 2025 году.

В числе приглашенных участников – председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» и генеральный директор Киностудии им. М. Горького Юлиана Слащева, заместитель генерального директора АО «Газпром-медиа Холдинг» Юлия Голубева, генеральный продюсер компании «Первый канал. Всемирная сеть» Дмитрий Борисов, директор по стратегии «Национальной Медиа Группы» Дмитрий Пашутин, генеральный директор Wink Антон Володькин, генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев, директор по работе с органами государственной власти компании «Триколор» Владимир Трунов, директор по взаимодействию с индустрией холдинга «МТС Медиа» Игорь Хомский и исполнительный директор Mediascope Ксения Ачкасова.

Модератором сессии, которая пройдет в LOFT HALL №2,3 с 11:00 до 13:00, выступит генеральный директор ИАА «Telecom Daily» Денис Кусков.

Фото: пресс-служба форума

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