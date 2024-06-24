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Институт развития интернета попал под санкции Евросоюза

Автор: Илья Кувшинов

24 июня 2024

В списке также оказался генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

Евросоюз ввел ограничения против 116 российских физических и юридических лиц в рамках 14-го пакета санкций. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Совета ЕС.

В числе компаний, на которые будут распространяться новые санкции, оказались Институт развития интернета (ИРИ) и его генеральный директор Алексей Гореславский.

Согласно документу, ИРИ «был создан при поддержке администрации президента РФ» и является создателем контента, «направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей в молодежной среде».

Помимо этого, в 14-й пакет санкций попали актеры Иван Охлобыстин и Вячеслав Манучаров, а также певица и актриса Полина Гагарина.

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