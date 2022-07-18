Фонд кино назвал кинотеатры, которые получат субсидию на модернизацию в 2022 году
Отбор прошли 103 площадки
Фонд кино обнародовал список кинотеатров, которые получат субсидию на модернизацию в 2022 году. Перечень площадок можно посмотреть на сайте ведомства.
Отбор проводился среди кинотеатров, расположенных в городах с численностью населения до 500 тысяч человек. Отобранные площадки предполагается оснастить современным цифровым оборудованием. В список на получение субсидии вошли 103 кинозала из 49 субъектов Российской Федерации.
Список организаций, осуществляющих показ фильмов, утвержденных к получению средств в целях создания условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах Российской Федерации с численностью до 500 тыс. человек, получился следующим -
|
№ п/п
|
Субъект Российской Федерации
|
Тип н.п.
|
Наименование н.п.
|
Наименование организации
|
1
|
Адыгея Республика
|
п.
|
Каменномостский
|
МБУ "МЦНК Майкопского района"
|
2
|
Алтайский край
|
с.
|
Первомайское
|
МБУК "МфКЦ"
|
3
|
Алтайский край
|
с.
|
Панкрушиха
|
МБУК "Панкрушихинский МФКЦ"
|
4
|
Амурская область
|
с.
|
Константиновка
|
ГАУКАО "АОДНТ"
|
5
|
Архангельская область
|
г.
|
Северодвинск
|
ООО "Родина"
|
6
|
Архангельская область
|
г.
|
Вельск
|
МБУК "РКЦ"
|
7
|
Башкортостан Республика
|
р.п.
|
Чишмы
|
МАУК "Чишминский РДК"
|
8
|
Башкортостан Республика
|
г.
|
Межгорье
|
МАУК "Центр культуры и досуга" ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан
|
9
|
Башкортостан Республика
|
с.
|
Толбазы
|
МАУ "Аургазинская районная киновидеосеть"
|
10
|
Башкортостан Республика
|
с.
|
Аскарово
|
СЮТ МР Абзелиловский район
|
11
|
Башкортостан Республика
|
с.
|
Учалы
|
МУ РДК МР Учалинский район РБ
|
12
|
Башкортостан Республика
|
с.
|
Краснохолмский
|
МБУК МКДЦ МР Калтасинский район РБ
|
13
|
Башкортостан Республика
|
с.
|
Большеустьикинское
|
МАУ "РДК"
|
14
|
Башкортостан Республика
|
г.
|
Межгорье
|
МАУК "Центр культуры и досуга" ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан
|
15
|
Башкортостан Республика
|
с.
|
Инзер
|
МБУК "РДК" МР БР РБ
|
16
|
Башкортостан Республика
|
с.
|
Калтасы
|
МБУК МКДЦ МР Калтасинский район РБ
|
17
|
Белгородская область
|
пгт
|
Октябрьский
|
АУК "ЦКС Белгородского района"
|
18
|
Белгородская область
|
п.
|
Прохоровка
|
МБУК "ЦКР п. Прохоровка"
|
19
|
Белгородская область
|
п.
|
Томаровка
|
МБУК "ЯЦКР "Звездный"
|
20
|
Белгородская область
|
п.
|
Маслова Пристань
|
МБУК "Централизованная клубная система"
|
21
|
Белгородская область
|
г.
|
Шебекино
|
ШМБУ "МДК"
|
22
|
Брянская область
|
г.
|
Брянск
|
МБУК "Городской Дворец культуры и искусства"
|
23
|
Бурятия Республика
|
с.
|
Петропавловка
|
МБУК "РАЙОННЫЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР "ГАРМОНИЯ"
|
24
|
Владимирская область
|
п.
|
Балакирево
|
МБКДУ ДК "Юность"
|
25
|
Волгоградская область
|
г.
|
Николаевск
|
МУ "РДК"
|
26
|
Волгоградская область
|
р.п.
|
Иловля
|
МАУК "РДК"
|
27
|
Волгоградская область
|
г.
|
Михайловка
|
МБУ ГДК
|
28
|
Волгоградская область
|
г.
|
Волжский
|
МУ "КМЦ "Юность Волжского"
|
29
|
Воронежская область
|
с.
|
Хохол
|
МБУК "Хохольский ЦРКТ"
|
30
|
Дагестан Республика
|
г.
|
Кизилюрт
|
МБУ "ДК г. Кизилюрта"
|
31
|
Забайкальский край
|
пгт
|
Оловянная
|
МБУК ОММиДЦ
|
32
|
Забайкальский край
|
пгт
|
Ясногорск
|
МБУК "Ясногорский КДЦ"
|
33
|
Забайкальский край
|
г.
|
Сретенск
|
МУК БИКДО городского поселения "Сретенское"
|
34
|
Иркутская область
|
с.
|
Оса
|
МБУК "ОМпДК"
|
35
|
Иркутская область
|
п.
|
Балаганск
|
МБУК "Межпоселенческий ДК"
|
36
|
Калининградская область
|
г.
|
Калининград
|
МАУ ДК "Машиностроитель"
|
37
|
Калмыкия Республика
|
п.
|
Цаган Аман
|
Национальный фонд "Наследие Бумбы"
|
38
|
Калужская область
|
пгт
|
Товарково
|
ТМБУ "КДЦ им. Родионова А.Г."
|
39
|
Калужская область
|
г.
|
Жуков
|
ГАУКС "Возрождение"
|
40
|
Карачаево-Черкесская Республика
|
г.
|
Черкесск
|
ООО "Чарли"
|
41
|
Кемеровская область
|
пгт
|
Грамотеино
|
МУ КЦ "Грамотеинский"
|
42
|
Кировская область
|
пгт
|
Кильмезь
|
МБУ РЦКД
|
43
|
Кировская область
|
пгт
|
Ленинское
|
ШМБУК "РДК"
|
44
|
Кировская область
|
г.
|
Котельнич
|
ООО "ЛУЧ"
|
45
|
Краснодарский край
|
пгт
|
Новомихайловский
|
ФГБОУ ВДЦ "Орленок"
|
46
|
Краснодарский край
|
ст-ца
|
Кущевская
|
МАУ "Киновидеоцентр "Дружба"
|
47
|
Красноярский край
|
с.
|
Тасеево
|
МБУК "Тасеевский ЦКС"
|
48
|
Красноярский край
|
пгт
|
Кедровый
|
МБУК "ДК п. Кедровый"
|
49
|
Крым Республика
|
г.
|
Красноперекопск
|
ООО "Казак Фильм"
|
50
|
Крым Республика
|
г.
|
Красноперекопск
|
ООО "Казак Фильм"
|
51
|
Крым Республика
|
г.
|
Симферополь
|
ООО "МИР КИНО"
|
52
|
Крым Республика
|
г.
|
Симферополь
|
ООО "МИР КИНО"
|
53
|
Курганская область
|
с.
|
Шатрово
|
ООО "КИНО"
|
54
|
Курганская область
|
с.
|
Целинное
|
ООО "КИНО"
|
55
|
Ленинградская область
|
г.
|
Кингисепп
|
ООО "Люмен-Фильм НН"
|
56
|
Ленинградская область
|
г.
|
Кингисепп
|
ООО "Люмен-Фильм НН"
|
57
|
Ленинградская область
|
г.
|
Кингисепп
|
ООО "Люмен-Фильм НН"
|
58
|
Ленинградская область
|
г.
|
Кингисепп
|
ООО "Люмен-Фильм НН"
|
59
|
Ленинградская область
|
г.
|
Волхов
|
ООО "Сезар"
|
60
|
Ленинградская область
|
г.
|
Волхов
|
ООО "Сезар"
|
61
|
Ленинградская область
|
г.
|
Волхов
|
ООО "Сезар"
|
62
|
Ленинградская область
|
г.
|
Волхов
|
ООО "Сезар"
|
63
|
Марий Эл Республика
|
пгт
|
Оршанка
|
МУК "ЦКС" Оршанского муниципального района
|
64
|
Марий Эл Республика
|
пгт
|
Килемары
|
МБУК "ЦКС"
|
65
|
Марий Эл Республика
|
пгт
|
Новый Торъял
|
МБУК "Новоторъяльская ЦКС"
|
66
|
Марий Эл Республика
|
пгт
|
Мари-Турек
|
МБУК "Мари-Турекская МЦКС"
|
67
|
Мордовия Республика
|
с.
|
Лямбирь
|
МАУ "Культурно-спортивный центр "Алмаз"
|
68
|
Мордовия Республика
|
с.
|
Теньгушево
|
МБУ Теньгушевский РДК Теньгушевского муниципального района Республики Мордовия
|
69
|
Мордовия Республика
|
р.п.
|
Кадошкино
|
МБУК "ДК Кадошкинского муниципального района"
|
70
|
Нижегородская область
|
г.
|
Арзамас
|
МАУ "ФОК в г. Арзамас Нижегородской области"
|
71
|
Новгородская область
|
г.
|
Старая Русса
|
МАУК "Киноцентр"
|
72
|
Новосибирская область
|
г.
|
Куйбышев
|
МБУК КДЦ
|
73
|
Оренбургская область
|
п.
|
Энергетик
|
АО "Санаторий-профилакторий "Лукоморье"
|
74
|
Оренбургская область
|
с.
|
Курманаевка
|
МБУК "Курманаевская ЦКС"
|
75
|
Орловская область
|
пгт
|
Колпна
|
МБУК "КДЦ"
|
76
|
Орловская область
|
г.
|
Орел
|
ООО "Орелкиноцентр"
|
77
|
Орловская область
|
г.
|
Орел
|
ООО "Орелкиноцентр"
|
78
|
Пензенская область
|
г.
|
Городище
|
МБУК "Городищенский РДК"
|
79
|
Пензенская область
|
с.
|
Вадинск
|
МБУК "КДЦ Вадинского района"
|
80
|
Пермский край
|
с.
|
Барда
|
МАУ "БЦКД"
|
81
|
Ростовская область
|
г.
|
Таганрог
|
ООО "Чарли"
|
82
|
Ростовская область
|
г.
|
Новочеркасск
|
ООО "ИЛЛЮЗИОН"
|
83
|
Ростовская область
|
г.
|
Новочеркасск
|
ООО "ИЛЛЮЗИОН"
|
84
|
Самарская область
|
с.
|
Шигоны
|
МУК МКДЦ
|
85
|
Самарская область
|
с.
|
Исаклы
|
МАУ "Исаклинский МЦК"
|
86
|
Сахалинская область
|
г.
|
Александровск-Сахалинский
|
КМБУ "АС ЦРДК"
|
87
|
Свердловская область
|
г.
|
Карпинск
|
ООО "Офелия"
|
88
|
Ставропольский край
|
г.
|
Ессентуки
|
ООО "Искра"
|
89
|
Татарстан Республика
|
г.
|
Арск
|
ООО "ТОП"
|
90
|
Татарстан Республика
|
г.
|
Елабуга
|
МБУ Киноучреждение Елабужского муниципального района
|
91
|
Тыва Республика
|
г.
|
Кызыл
|
ООО "ПЛАНЕТА"
|
92
|
Тюменская область
|
р.п.
|
Голышманово
|
МАУ "ГЦКД"
|
93
|
Тюменская область
|
с.
|
Нижняя Тавда
|
АУ "Культура"
|
94
|
Тюменская область
|
с.
|
Ярково
|
МАУ "Культура"
|
95
|
Удмуртская Республика
|
с.
|
Селты
|
МБУК "Селтинский РДК"
|
96
|
Удмуртская Республика
|
с.
|
Юкаменское
|
МБУК "РДК "Октябрьский"
|
97
|
Удмуртская Республика
|
с.
|
Дебёсы
|
МБУК "ДЦКР"
|
98
|
Хабаровский край
|
г.
|
Комсомольск-на-Амуре
|
МУК ДК "Алмаз"
|
99
|
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
|
г.
|
Сургут
|
АУ "Югорский кинопрокат"
|
100
|
Челябинская область
|
г.
|
Южноуральск
|
МБУ "ГДК"
|
101
|
Чувашская Республика
|
г.
|
Шумерля
|
МАУК ДК "Восход"
|
102
|
Чувашская Республика
|
г.
|
Чебоксары
|
АУ "Театр юного зрителя им. М. Сеспеля" Минкультуры Чувашии
|
103
|
Ярославская область
|
п.
|
Константиновский
|
МУ "РДК имени А.Г. Малова"
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