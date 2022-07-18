Фонд кино назвал кинотеатры, которые получат субсидию на модернизацию в 2022 году

Отбор прошли 103 площадки

Фонд кино обнародовал список кинотеатров, которые получат субсидию на модернизацию в 2022 году. Перечень площадок можно посмотреть на сайте ведомства.

Отбор проводился среди кинотеатров, расположенных в городах с численностью населения до 500 тысяч человек. Отобранные площадки предполагается оснастить современным цифровым оборудованием. В список на получение субсидии вошли 103 кинозала из 49 субъектов Российской Федерации.

Список организаций, осуществляющих показ фильмов, утвержденных к получению средств в целях создания условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах Российской Федерации с численностью до 500 тыс. человек, получился следующим -

№ п/п Субъект Российской Федерации Тип н.п. Наименование н.п. Наименование организации 1 Адыгея Республика п. Каменномостский МБУ "МЦНК Майкопского района" 2 Алтайский край с. Первомайское МБУК "МфКЦ" 3 Алтайский край с. Панкрушиха МБУК "Панкрушихинский МФКЦ" 4 Амурская область с. Константиновка ГАУКАО "АОДНТ" 5 Архангельская область г. Северодвинск ООО "Родина" 6 Архангельская область г. Вельск МБУК "РКЦ" 7 Башкортостан Республика р.п. Чишмы МАУК "Чишминский РДК" 8 Башкортостан Республика г. Межгорье МАУК "Центр культуры и досуга" ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан 9 Башкортостан Республика с. Толбазы МАУ "Аургазинская районная киновидеосеть" 10 Башкортостан Республика с. Аскарово СЮТ МР Абзелиловский район 11 Башкортостан Республика с. Учалы МУ РДК МР Учалинский район РБ 12 Башкортостан Республика с. Краснохолмский МБУК МКДЦ МР Калтасинский район РБ 13 Башкортостан Республика с. Большеустьикинское МАУ "РДК" 14 Башкортостан Республика г. Межгорье МАУК "Центр культуры и досуга" ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан 15 Башкортостан Республика с. Инзер МБУК "РДК" МР БР РБ 16 Башкортостан Республика с. Калтасы МБУК МКДЦ МР Калтасинский район РБ 17 Белгородская область пгт Октябрьский АУК "ЦКС Белгородского района" 18 Белгородская область п. Прохоровка МБУК "ЦКР п. Прохоровка" 19 Белгородская область п. Томаровка МБУК "ЯЦКР "Звездный" 20 Белгородская область п. Маслова Пристань МБУК "Централизованная клубная система" 21 Белгородская область г. Шебекино ШМБУ "МДК" 22 Брянская область г. Брянск МБУК "Городской Дворец культуры и искусства" 23 Бурятия Республика с. Петропавловка МБУК "РАЙОННЫЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР "ГАРМОНИЯ" 24 Владимирская область п. Балакирево МБКДУ ДК "Юность" 25 Волгоградская область г. Николаевск МУ "РДК" 26 Волгоградская область р.п. Иловля МАУК "РДК" 27 Волгоградская область г. Михайловка МБУ ГДК 28 Волгоградская область г. Волжский МУ "КМЦ "Юность Волжского" 29 Воронежская область с. Хохол МБУК "Хохольский ЦРКТ" 30 Дагестан Республика г. Кизилюрт МБУ "ДК г. Кизилюрта" 31 Забайкальский край пгт Оловянная МБУК ОММиДЦ 32 Забайкальский край пгт Ясногорск МБУК "Ясногорский КДЦ" 33 Забайкальский край г. Сретенск МУК БИКДО городского поселения "Сретенское" 34 Иркутская область с. Оса МБУК "ОМпДК" 35 Иркутская область п. Балаганск МБУК "Межпоселенческий ДК" 36 Калининградская область г. Калининград МАУ ДК "Машиностроитель" 37 Калмыкия Республика п. Цаган Аман Национальный фонд "Наследие Бумбы" 38 Калужская область пгт Товарково ТМБУ "КДЦ им. Родионова А.Г." 39 Калужская область г. Жуков ГАУКС "Возрождение" 40 Карачаево-Черкесская Республика г. Черкесск ООО "Чарли" 41 Кемеровская область пгт Грамотеино МУ КЦ "Грамотеинский" 42 Кировская область пгт Кильмезь МБУ РЦКД 43 Кировская область пгт Ленинское ШМБУК "РДК" 44 Кировская область г. Котельнич ООО "ЛУЧ" 45 Краснодарский край пгт Новомихайловский ФГБОУ ВДЦ "Орленок" 46 Краснодарский край ст-ца Кущевская МАУ "Киновидеоцентр "Дружба" 47 Красноярский край с. Тасеево МБУК "Тасеевский ЦКС" 48 Красноярский край пгт Кедровый МБУК "ДК п. Кедровый" 49 Крым Республика г. Красноперекопск ООО "Казак Фильм" 50 Крым Республика г. Красноперекопск ООО "Казак Фильм" 51 Крым Республика г. Симферополь ООО "МИР КИНО" 52 Крым Республика г. Симферополь ООО "МИР КИНО" 53 Курганская область с. Шатрово ООО "КИНО" 54 Курганская область с. Целинное ООО "КИНО" 55 Ленинградская область г. Кингисепп ООО "Люмен-Фильм НН" 56 Ленинградская область г. Кингисепп ООО "Люмен-Фильм НН" 57 Ленинградская область г. Кингисепп ООО "Люмен-Фильм НН" 58 Ленинградская область г. Кингисепп ООО "Люмен-Фильм НН" 59 Ленинградская область г. Волхов ООО "Сезар" 60 Ленинградская область г. Волхов ООО "Сезар" 61 Ленинградская область г. Волхов ООО "Сезар" 62 Ленинградская область г. Волхов ООО "Сезар" 63 Марий Эл Республика пгт Оршанка МУК "ЦКС" Оршанского муниципального района 64 Марий Эл Республика пгт Килемары МБУК "ЦКС" 65 Марий Эл Республика пгт Новый Торъял МБУК "Новоторъяльская ЦКС" 66 Марий Эл Республика пгт Мари-Турек МБУК "Мари-Турекская МЦКС" 67 Мордовия Республика с. Лямбирь МАУ "Культурно-спортивный центр "Алмаз" 68 Мордовия Республика с. Теньгушево МБУ Теньгушевский РДК Теньгушевского муниципального района Республики Мордовия 69 Мордовия Республика р.п. Кадошкино МБУК "ДК Кадошкинского муниципального района" 70 Нижегородская область г. Арзамас МАУ "ФОК в г. Арзамас Нижегородской области" 71 Новгородская область г. Старая Русса МАУК "Киноцентр" 72 Новосибирская область г. Куйбышев МБУК КДЦ 73 Оренбургская область п. Энергетик АО "Санаторий-профилакторий "Лукоморье" 74 Оренбургская область с. Курманаевка МБУК "Курманаевская ЦКС" 75 Орловская область пгт Колпна МБУК "КДЦ" 76 Орловская область г. Орел ООО "Орелкиноцентр" 77 Орловская область г. Орел ООО "Орелкиноцентр" 78 Пензенская область г. Городище МБУК "Городищенский РДК" 79 Пензенская область с. Вадинск МБУК "КДЦ Вадинского района" 80 Пермский край с. Барда МАУ "БЦКД" 81 Ростовская область г. Таганрог ООО "Чарли" 82 Ростовская область г. Новочеркасск ООО "ИЛЛЮЗИОН" 83 Ростовская область г. Новочеркасск ООО "ИЛЛЮЗИОН" 84 Самарская область с. Шигоны МУК МКДЦ 85 Самарская область с. Исаклы МАУ "Исаклинский МЦК" 86 Сахалинская область г. Александровск-Сахалинский КМБУ "АС ЦРДК" 87 Свердловская область г. Карпинск ООО "Офелия" 88 Ставропольский край г. Ессентуки ООО "Искра" 89 Татарстан Республика г. Арск ООО "ТОП" 90 Татарстан Республика г. Елабуга МБУ Киноучреждение Елабужского муниципального района 91 Тыва Республика г. Кызыл ООО "ПЛАНЕТА" 92 Тюменская область р.п. Голышманово МАУ "ГЦКД" 93 Тюменская область с. Нижняя Тавда АУ "Культура" 94 Тюменская область с. Ярково МАУ "Культура" 95 Удмуртская Республика с. Селты МБУК "Селтинский РДК" 96 Удмуртская Республика с. Юкаменское МБУК "РДК "Октябрьский" 97 Удмуртская Республика с. Дебёсы МБУК "ДЦКР" 98 Хабаровский край г. Комсомольск-на-Амуре МУК ДК "Алмаз" 99 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра г. Сургут АУ "Югорский кинопрокат" 100 Челябинская область г. Южноуральск МБУ "ГДК" 101 Чувашская Республика г. Шумерля МАУК ДК "Восход" 102 Чувашская Республика г. Чебоксары АУ "Театр юного зрителя им. М. Сеспеля" Минкультуры Чувашии 103 Ярославская область п. Константиновский МУ "РДК имени А.Г. Малова"

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