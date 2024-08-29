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Фонд кино провел очную защиту авторских анимационных проектов

Автор: Илья Кувшинов

29 августа 2024

Экспертам были представлены шесть картин

29 августа в пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоялась очная защита уникальных авторских анимационных национальных фильмов организаций кинематографии.

Экспертам были представлены два новых проекта и четыре картины, которые претендуют на дофинансирование.

Первым проектом стал короткометражный мультфильм «Перламутровая сказка» (студия «Мастер-Фильм»). Лента расскажет о художнике Михаиле Врубеле, его музе и жене – оперной певице Надежде Забеле, и композиторе Николае Римском-Корсакове, чьи судьбы были удивительным образом переплетены. Проект представлялся в прошлом году, однако не получил поддержки Фонда. Картина будет выполнена в 2D c элементами 3D. Художественный руководитель картины – Наталья Дабижа, режиссер – Дмитрий Наумов, автор сценария – Елизавета Трусевич, композитор – Юрий Потеенко.

Главным героем мультфильма ЛЕЧО («ЧЕРНОВиК») станет брокколи Коля. По сюжету Коля и его друзья – лук Лука, перец Чили и редиска Алиска – должны спасти город овощей и фруктов «Лечо» от, казалось бы, неминуемой гибели. Режиссер Денис Чернов («Смешарики») описывает мультфильм, как «Гая Ричи в анимационном виде» – по его словам, это ураганный приключенческий боевик. Визуально лента будет стилизована под графику 20-30-х годов. В числе референсов называются КАБИНЕТ ДОКТОРА КАЛИГАРИ, КОШМАР ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ и ЧИПОЛЛИНО.

Блок анимационных проектов, которые претендуют на дофинансирование открыл мультфильм БЕЗУМНАЯ ПЛАНЕТА (киностудия «Союзмультфильм») о худшем экипаже Галактики. В центре повествования окажутся двое космонавтов-недотеп, которые отправляются на поиски сбежавшей живой планеты. Режиссером и автором идеи выступает Сергей Меринов, автором сценария – Игорь Мельников, а художественным руководителем – Алексей Алексеев. По словам создателей, сценарий картины уже доработан, завершена по изготовлению пластилиновых персонажей и их сканирование в 3D, а также подготовлены тестовые фрагменты. Кастинг закрыт, а осенью должно начаться озвучание аниматика. Музыку к проекту напишет группа «Нежное это».

«Студия МЕТРАФИЛЬМС» представила мультфильм МУСОР. Новый полнометражный проект Константина Бронзита и Дмитрия Высоцкого о судьбе выброшенных вещей, который, на самом деле, метафорически рассказывает о самих людях. История картины начинается на помойке, а должна закончиться в Раю – но есть ли он на самом деле? Или вдруг он совсем не такой, каким мы его себе представляем? Мультфильм делается «Метрафильмс» совместно с канадской Lakeside Animation Studio. Работа над проектом должна закончиться уже в этом году, однако он может сменить название.

Анимационный байопик СЛОНИМСКИЙ. ИНТЕРЛЮДИЯ («Студия М.И.Р.») выполнен разнообразных технологиях – 2D и 3D, пластилиновой и перекладной анимации. Константин Брозит отметил, что не просто пересказ жизни композитора Сергея Слонимского, а попытка нырнуть в его сознание и показать творческий процесс. Проект находится в подготовительном периоде, сейчас почти закончен монтаж аниматиков. В фильме используется музыка самого Слонимского, а голос композитора будет восстановлен при помощи нейросетей. Авторы просят дополнительное финансирование, чтобы сделать картину на высоком уровне.

Заключительным проектом питчинга стал мультфильм СКВОЗЬ МАГИЧЕСКИЙ КРИСТАЛЛ от студии «ШАР». В основе новой работы Андрея Хржановского – жизнь и судьба героя на фоне жизни страны, неотделимая от этой жизни. Жизнь современника, показанная сквозь призму времени, или, лучше сказать – времён, поскольку события и факты сегодняшнего дня будут увидены в тесном переплетении с образами не только минувшего XX, но и XIX-го века, и более ранних веков. Генеральный директор студии Николай Маковский подчеркнул, что для картины запрашивается дополнительное финансирование, потому что выбранная технология для производства ленты уникальна и требует большого количества ручного труда. Вопрос с композитором для картины пока не решен.

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