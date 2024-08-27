Фонд кино проведет очную защиту анимации и фильмов для семейной аудитории
Питчинг пройдет 28 августа в пресс-центре МИА «Россия сегодня»
28 августа в пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоится очная защита анимационных национальных фильмов, а также национальных фильмов для детской и семейной аудитории организаций кинематографии.
Экспертам будут представлены 14 анимационных и 28 семейных новых проектов. Среди них НЕ ОДНА ДОМА 2, НОВЕЙШИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА В ГОРАХ КАВКАЗА, ФИННИК 2, ЛЕГЕНДЫ ОРЛЕНКА 2: ЗОВ ИЗ ГЛУБИНЫ и многие другие.
Также еще 19 картин будут претендовать на дофинансирование. С полным расписанием можно ознакомиться на сайте Фонда кино. Начало мероприятия в 11:00.
Все желающие смогут наблюдать за очной защитой посредством онлайн-трансляции, которая будет доступна на главной странице официального сайта Фонда кино.
Фото: Фонд кино