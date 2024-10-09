Фонд кино поддержит 12 национальных фильмов для детской и семейной аудитории

В их числе – «Королевство кривых зеркал», «Морозко» и многое другое

Фонд кино завершил процедуру отбора национальных фильмов для детской и семейной аудитории, а также уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов.

Всего к получению поддержки было утверждено двенадцать семейных проектов и один авторский анимационный фильм – СЛОНИМСКИЙ. ИНТЕРЛЮДИЯ (50 млн рублей, ООО «Студия М.И.Р.»).

Национальные фильмы для детской и семейной аудитории

– 14 ХОРОШИХ МАЛЬЧИКОВ (70 млн рублей, ООО «Дудка Филмс»)

– ИВАН СЕМЕНОВ. ПОЛНЫЙ КАЯК! (50 млн рублей, ООО «Проспект Мира»)

– КАРУЗО (60 млн рублей, ООО «МИРФИЛЬМ»)

– КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ (150 млн рублей, АО «ВБД Груп»)

– КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ (75 млн рублей, ООО «Смешарики»)

– МОЕ СОБАЧЬЕ ДЕЛО (30 млн рублей, ООО «КиноФирма»)

– МОЙ ДИКИЙ ДРУГ (25 млн рублей, ООО «Смарт Фильм»)

– МОРОЗКО (150 млн рублей, ООО «Централ Партнершип»)

– МОЯ СОБАКА – КОСМОНАВТ (80 млн рублей, ООО «Централ Партнершип»)

– СКЕЙТ (50 млн рублей, ООО «Свободное кино»)

– ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК (100 млн рублей, ООО Киностудия «Москино»)

– ЧУЖОЙ ЗВОНОК (50 млн рублей, ООО «Студия РоЕл»)

Подробнее о каждом из представленных на защите проектов можно прочитать в нашем материале.

Фото: кадр со съемок фильма МОЯ СОБАКА – КОСМОНАВТ