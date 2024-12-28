top banner

Фонд кино поддержит 13 проектов кинокомпаний-лидеров

Автор: Илья Кувшинов

28 декабря 2024

Среди них – сиквел «Волшебника Изумрудного города», «Рождение империи» и «Горыныч»

Фонд кино завершил процедуру отбора национальных художественных фильмов лидеров отечественного кинопроизводства.

Всего к получению поддержки было утверждено 13 проектов. Список студий и картин расположен в алфавитном порядке.

1-2-3 Production
В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ (200 млн рублей на безвозвратной основе)
УМКА (70 млн рублей на безвозвратной основе)

Art Pictures Studio
ВАСИЛИЙ (100 млн рублей на условиях 100% возвратности)
ПРИКЛЮЧЕНИЯ СТАРИКА ХОТТАБЫЧА (43,7 млн рублей на безвозвратной основе, их них 13,7 млн – из перераспределенных средств субсидии прошлых лет)

Кинокомпания «Водород»
БУРАТИНО (150 млн рублей на безвозвратной основе)
ВЕСЕЛЬЧАК У (70 млн рублей на безвозвратной основе и 100 млн рублей на условиях 100% возвратности)

Кинокомпания «СТВ»
ГОРЫНЫЧ (70 млн рублей на безвозвратной основе)
КОСМИЧЕСКАЯ СОБАКА ЛИДА (50 млн рублей на безвозвратной основе)

Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова
КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ (150 млн рублей на безвозвратной основе и 75 млн рублей на условиях 100% возвратности)
РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ (200 млн рублей на безвозвратной основе)

«Централ Партнершип»
БИТВА МОТОРОВ (200 млн рублей на безвозвратной основе)
ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ЗЛАЯ ВЕДЬМА (150 млн рублей на безвозвратной основе)
ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ (70 млн рублей на безвозвратной основе)

Стоит отметить, что Фонд кино не поддержал проекты компании Yellow, Black & White – ЧЕБУРАШКА 2 и МАЛЫШ.

Фото: кадр из фильма БУРАТИНО

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Предпродажи уикенда: шестой «Иван Царевич» опережает «Лунтика»
Подробнее
Премия «Золотой Орел» объявила номинантов
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Start рассказал о премьерах 2025 года
Подробнее
Касса России: «Домовенок Кузя» возглавил прокат
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 16–22 декабря 2024 года
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Okko подвел итоги 2024 года
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 26–29 декабря
Подробнее
Международная касса: «Муфаса: Король Лев» стартовал по нижней границе ожиданий
Подробнее
«Союзмультфильм» потратит больше 6 млрд рублей на создание собственной супергеройской франшизы
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Домовенок Кузя» стал новым лидером проката
Подробнее
Новинки января в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
Фестиваль современной поп-культуры «Хомякон»: фотоотчет
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 26–29 декабря 2024 года
Подробнее
KION подвел итоги 2024 года
Подробнее
Минкультуры утвердило перечень приоритетных тем для господдержки кинопроизводства в 2025 году
Подробнее
ТНТ подвел итоги 2024 года
Подробнее
Новинки января в онлайн-кинотеатре Amediateka
Подробнее
Сказочная ярмарка: итоги Международного кинорынка и форума «Российский кинобизнес»
Подробнее
В Москве прошла премьера сказочного фэнтези «Финист. Первый богатырь»
Подробнее
Алексей Базанов назначен креативным продюсером онлайн-кинотеатра Premier
Подробнее

Новости по теме

Фонд кино поддержит 20 проектов компаний, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства
Подробнее
Фонд кино поддержит «Злой город» в прокате
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами производства (часть первая)
Подробнее
Фонд кино проведет очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами кинопроизводства
Подробнее
Фонд кино провел питчинг фильмов компаний – лидеров кинопроизводства
Подробнее