Фонд кино поддержит 13 проектов кинокомпаний-лидеров
Среди них – сиквел «Волшебника Изумрудного города», «Рождение империи» и «Горыныч»
Фонд кино завершил процедуру отбора национальных художественных фильмов лидеров отечественного кинопроизводства.
Всего к получению поддержки было утверждено 13 проектов. Список студий и картин расположен в алфавитном порядке.
1-2-3 Production
• В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ (200 млн рублей на безвозвратной основе)
• УМКА (70 млн рублей на безвозвратной основе)
Art Pictures Studio
• ВАСИЛИЙ (100 млн рублей на условиях 100% возвратности)
• ПРИКЛЮЧЕНИЯ СТАРИКА ХОТТАБЫЧА (43,7 млн рублей на безвозвратной основе, их них 13,7 млн – из перераспределенных средств субсидии прошлых лет)
Кинокомпания «Водород»
• БУРАТИНО (150 млн рублей на безвозвратной основе)
• ВЕСЕЛЬЧАК У (70 млн рублей на безвозвратной основе и 100 млн рублей на условиях 100% возвратности)
Кинокомпания «СТВ»
• ГОРЫНЫЧ (70 млн рублей на безвозвратной основе)
• КОСМИЧЕСКАЯ СОБАКА ЛИДА (50 млн рублей на безвозвратной основе)
Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова
• КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ (150 млн рублей на безвозвратной основе и 75 млн рублей на условиях 100% возвратности)
• РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ (200 млн рублей на безвозвратной основе)
«Централ Партнершип»
• БИТВА МОТОРОВ (200 млн рублей на безвозвратной основе)
• ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ЗЛАЯ ВЕДЬМА (150 млн рублей на безвозвратной основе)
• ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ (70 млн рублей на безвозвратной основе)
Стоит отметить, что Фонд кино не поддержал проекты компании Yellow, Black & White – ЧЕБУРАШКА 2 и МАЛЫШ.
Фото: кадр из фильма БУРАТИНО