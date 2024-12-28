Фонд кино поддержит 13 проектов кинокомпаний-лидеров

Среди них – сиквел «Волшебника Изумрудного города», «Рождение империи» и «Горыныч»

Фонд кино завершил процедуру отбора национальных художественных фильмов лидеров отечественного кинопроизводства.

Всего к получению поддержки было утверждено 13 проектов. Список студий и картин расположен в алфавитном порядке.

1-2-3 Production

• В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ (200 млн рублей на безвозвратной основе)

• УМКА (70 млн рублей на безвозвратной основе)

Art Pictures Studio

• ВАСИЛИЙ (100 млн рублей на условиях 100% возвратности)

• ПРИКЛЮЧЕНИЯ СТАРИКА ХОТТАБЫЧА (43,7 млн рублей на безвозвратной основе, их них 13,7 млн – из перераспределенных средств субсидии прошлых лет)

Кинокомпания «Водород»

• БУРАТИНО (150 млн рублей на безвозвратной основе)

• ВЕСЕЛЬЧАК У (70 млн рублей на безвозвратной основе и 100 млн рублей на условиях 100% возвратности)

Кинокомпания «СТВ»

• ГОРЫНЫЧ (70 млн рублей на безвозвратной основе)

• КОСМИЧЕСКАЯ СОБАКА ЛИДА (50 млн рублей на безвозвратной основе)

Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова

• КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ (150 млн рублей на безвозвратной основе и 75 млн рублей на условиях 100% возвратности)

• РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ (200 млн рублей на безвозвратной основе)

«Централ Партнершип»

• БИТВА МОТОРОВ (200 млн рублей на безвозвратной основе)

• ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ЗЛАЯ ВЕДЬМА (150 млн рублей на безвозвратной основе)

• ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ (70 млн рублей на безвозвратной основе)

Стоит отметить, что Фонд кино не поддержал проекты компании Yellow, Black & White – ЧЕБУРАШКА 2 и МАЛЫШ.

Фото: кадр из фильма БУРАТИНО