Фонд кино проведет очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами кинопроизводства
Автор: БК
16 декабря 2024
Экспертам будут представлены 53 проекта
18 декабря в пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоится очная защита национальных фильмов, производство которых осуществляется иными организациями кинематографии, не являющимися лидерами отечественного кинопроизводства.
Экспертам будут представлены 53 проекта. Среди них ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА», ДОРОГАЯ, Я БОЛЬШЕ НЕ ПЕРЕЗВОНЮ, НЕЙРОБАТЯ, МЫ ИЗ КОМИКСА, (НЕ) ИСКУСТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ, РОДНИНА, ТИМУР И ЕГО КОМАНДА и многие другие.
С полным расписанием можно ознакомиться на сайте Фонда. Начало мероприятия в 11:00.
Все желающие смогут наблюдать за очной защитой посредством онлайн-трансляции, которая будет доступна на главной странице официального сайта Фонда кино.
Фото: Фонд кино
Самое читаемое
«Централ Партнершип» представил проекты на 2024–2029 годыПодробнее
Касса России: «Приключения Паддингтона 3» сохранили лидерствоПодробнее
Минкультуры объявило победителей питчинговПодробнее
Российские онлайн-кинотеатры прокомментировали закон о получении прокатных удостоверенийПодробнее
«Последний ронин» продан сразу на несколько международных территорийПодробнее
В Москве стартовал Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес»Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 9–15 декабря 2024 годаПодробнее
Предпродажи уикенда: новая «Баба Яга» превзошла деревенские и новогодние приключения МанюниПодробнее
Онлайн-кинотеатры могут обязать получать прокатные удостоверенияПодробнее
Эдуард Суворов снят с должности гендиректора «Ленфильма»Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 12–15 декабря 2024 годаПодробнее
Предварительная касса четверга: в лидеры вырвалась «Баба Яга спасает Новый год»Подробнее
ИРИ запустил конкурс сценариев художественных сериаловПодробнее
Фестиваль «Хомякон» представил программуПодробнее
Фильм «Руки вверх!» вернулся на российские онлайн-платформыПодробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 12–15 декабряПодробнее
Малая форма: состояние короткометражного кино в РоссииПодробнее
Сергей Жуков обратился в Следственный комитет из-за блокировки «Руки Вверх!» на стримингахПодробнее
В Москве состоялась премьера семейного фильма «Домовенок Кузя»Подробнее
В Москве прошла премьера мультфильма «Три кота. Зимние каникулы»Подробнее
Новости по теме
Фонд кино провел питчинг фильмов компаний – лидеров кинопроизводстваПодробнее
Фонд кино проведет очную защиту проектов кинокомпаний-лидеровПодробнее
Фонд кино поддержит «Руки вверх!» и откроет новый раунд отбора картин на поддержку в прокатеПодробнее
Фонд кино поддержит 12 национальных фильмов для детской и семейной аудиторииПодробнее
Господдержка кинопроизводства по линии Минкультуры и ИРИ может быть увеличена в 2025 годуПодробнее