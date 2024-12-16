Фонд кино проведет очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами кинопроизводства

Экспертам будут представлены 53 проекта

18 декабря в пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоится очная защита национальных фильмов, производство которых осуществляется иными организациями кинематографии, не являющимися лидерами отечественного кинопроизводства.

Экспертам будут представлены 53 проекта. Среди них ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА», ДОРОГАЯ, Я БОЛЬШЕ НЕ ПЕРЕЗВОНЮ, НЕЙРОБАТЯ, МЫ ИЗ КОМИКСА, (НЕ) ИСКУСТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ, РОДНИНА, ТИМУР И ЕГО КОМАНДА и многие другие.

С полным расписанием можно ознакомиться на сайте Фонда. Начало мероприятия в 11:00.

Все желающие смогут наблюдать за очной защитой посредством онлайн-трансляции, которая будет доступна на главной странице официального сайта Фонда кино.

Фото: Фонд кино