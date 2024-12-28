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Фонд кино поддержит 20 проектов компаний, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства

Автор: Илья Кувшинов

28 декабря 2024

В их числе – «Авиатор», «Отель "У погибшего альпиниста"», «Левша» и многое другое

Фонд кино завершил процедуру отбора национальных художественных фильмов организаций кинематографии, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства.

Всего к получению поддержки на безвозвратной основе было утверждено 20 проектов.

– 99-Й (50 млн рублей, «Медиа Юниверсал Ивент»)
– АВИАТОР (25 млн рублей, «КИНО ТВ»)
– БАТЬКА МИНАЙ. ПАРТИЗАНСКАЯ ЛЕГЕНДА (50 млн рублей, студия «ВоенФильм»)
БОГИ КНОРОЗОВА (70 млн рублей, «Триикс Медиа»)
ДИВА (35 млн рублей, «Киностудия им. М. Горького»)
КОЛОТУН (25 млн рублей, «Зебра»)
КРАСНЫЙ ШЕЛК (30 млн рублей – из них 21,2 млн из перераспределенных средств субсидии прошлых лет, «НОТА БЕНЕ»)
ЛЕВША (30 млн рублей, Legio Felix)
МАЛЫШ (35 млн рублей, БАББЛГАМ ПРОДАКШН)
МАТУШКА (25 млн рублей, «А-ПРОДАКШН»)
МОЛОДИНСКАЯ БИТВА (50 млн рублей, «РБ ПРОДАКШН»)
МЫ ИЗ КОМИКСА (20 млн рублей, «Мастерская»)
ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА» (35 млн рублей, «Марс Медиа»)
ПАДШИЙ (35 млн рублей, «ИРСНА МЕДИА»)
ПАРОМЩИК (30 млн рублей, Творческая студия «СТЕЛЛА»)
РОДНИНА (25 млн рублей, «Голд медиа Продакшн»)
РОМАНОВЫ: ПРЕДАННОСТЬ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО (25 млн рублей, кинокомпания «СОЛИВС»)
ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО (20 млн рублей, All Media Company)
ТИМУР И ЕГО КОМАНДА (15 млн рублей, «КИНОБАЗА»)
ШТОРМ (25 млн рублей, Студия ТРЕТИЙ РИМ)

Фото: кадр со съемок фильма ЛЕВША

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