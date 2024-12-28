Фонд кино поддержит 20 проектов компаний, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства
В их числе – «Авиатор», «Отель "У погибшего альпиниста"», «Левша» и многое другое
Фонд кино завершил процедуру отбора национальных художественных фильмов организаций кинематографии, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства.
Всего к получению поддержки на безвозвратной основе было утверждено 20 проектов.
– 99-Й (50 млн рублей, «Медиа Юниверсал Ивент»)
– АВИАТОР (25 млн рублей, «КИНО ТВ»)
– БАТЬКА МИНАЙ. ПАРТИЗАНСКАЯ ЛЕГЕНДА (50 млн рублей, студия «ВоенФильм»)
– БОГИ КНОРОЗОВА (70 млн рублей, «Триикс Медиа»)
– ДИВА (35 млн рублей, «Киностудия им. М. Горького»)
– КОЛОТУН (25 млн рублей, «Зебра»)
– КРАСНЫЙ ШЕЛК (30 млн рублей – из них 21,2 млн из перераспределенных средств субсидии прошлых лет, «НОТА БЕНЕ»)
– ЛЕВША (30 млн рублей, Legio Felix)
– МАЛЫШ (35 млн рублей, БАББЛГАМ ПРОДАКШН)
– МАТУШКА (25 млн рублей, «А-ПРОДАКШН»)
– МОЛОДИНСКАЯ БИТВА (50 млн рублей, «РБ ПРОДАКШН»)
– МЫ ИЗ КОМИКСА (20 млн рублей, «Мастерская»)
– ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА» (35 млн рублей, «Марс Медиа»)
– ПАДШИЙ (35 млн рублей, «ИРСНА МЕДИА»)
– ПАРОМЩИК (30 млн рублей, Творческая студия «СТЕЛЛА»)
– РОДНИНА (25 млн рублей, «Голд медиа Продакшн»)
– РОМАНОВЫ: ПРЕДАННОСТЬ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО (25 млн рублей, кинокомпания «СОЛИВС»)
– ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО (20 млн рублей, All Media Company)
– ТИМУР И ЕГО КОМАНДА (15 млн рублей, «КИНОБАЗА»)
– ШТОРМ (25 млн рублей, Студия ТРЕТИЙ РИМ)
Фото: кадр со съемок фильма ЛЕВША