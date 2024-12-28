Фонд кино поддержит 20 проектов компаний, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства

В их числе – «Авиатор», «Отель "У погибшего альпиниста"», «Левша» и многое другое

Фонд кино завершил процедуру отбора национальных художественных фильмов организаций кинематографии, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства.

Всего к получению поддержки на безвозвратной основе было утверждено 20 проектов.

– 99-Й (50 млн рублей, «Медиа Юниверсал Ивент»)

– АВИАТОР (25 млн рублей, «КИНО ТВ»)

– БАТЬКА МИНАЙ. ПАРТИЗАНСКАЯ ЛЕГЕНДА (50 млн рублей, студия «ВоенФильм»)

– БОГИ КНОРОЗОВА (70 млн рублей, «Триикс Медиа»)

– ДИВА (35 млн рублей, «Киностудия им. М. Горького»)

– КОЛОТУН (25 млн рублей, «Зебра»)

– КРАСНЫЙ ШЕЛК (30 млн рублей – из них 21,2 млн из перераспределенных средств субсидии прошлых лет, «НОТА БЕНЕ»)

– ЛЕВША (30 млн рублей, Legio Felix)

– МАЛЫШ (35 млн рублей, БАББЛГАМ ПРОДАКШН)

– МАТУШКА (25 млн рублей, «А-ПРОДАКШН»)

– МОЛОДИНСКАЯ БИТВА (50 млн рублей, «РБ ПРОДАКШН»)

– МЫ ИЗ КОМИКСА (20 млн рублей, «Мастерская»)

– ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА» (35 млн рублей, «Марс Медиа»)

– ПАДШИЙ (35 млн рублей, «ИРСНА МЕДИА»)

– ПАРОМЩИК (30 млн рублей, Творческая студия «СТЕЛЛА»)

– РОДНИНА (25 млн рублей, «Голд медиа Продакшн»)

– РОМАНОВЫ: ПРЕДАННОСТЬ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО (25 млн рублей, кинокомпания «СОЛИВС»)

– ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО (20 млн рублей, All Media Company)

– ТИМУР И ЕГО КОМАНДА (15 млн рублей, «КИНОБАЗА»)

– ШТОРМ (25 млн рублей, Студия ТРЕТИЙ РИМ)

Фото: кадр со съемок фильма ЛЕВША