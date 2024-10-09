top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Фонд кино поддержит «Руки вверх!» и откроет новый раунд отбора картин на поддержку в прокате

Фонд кино поддержит «Руки вверх!» и откроет новый раунд отбора картин на поддержку в прокате

Автор: Илья Кувшинов

9 октября 2024

Подать заявку можно до 8 ноября

Фонд кино завершил процедуру отбора на поддержку проката национальных фильмов, выходящих в прокат в третьем и четвертом кварталах 2024 года.

По результатам отбора поддержка на возвратной основе в размере 20 млн рублей будет оказана музыкальному байопику РУКИ ВВЕРХ! (АО «ВБД Груп»), который выходит в прокат уже завтра, 10 октября.

Помимо этого, организация также начала прием заявок на поддержку национальных фильмов в прокате в четвертом квартале 2024 года и первом квартале 2025 года. Заявки будут приниматься до 8 ноября включительно.

Комплекты документации предоставляются в Фонд кино лично на бумажном носителе или же в электронном виде на онлайн-площадке. Заявки, поступившие позже указанного срока, в отборе участвовать не будут. Более детальная информация доступна на сайте фонда.

Фото: кадр со съемок фильма РУКИ ВВЕРХ!

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Касса России: «Граф Монте-Кристо» вновь возглавил прокат
Подробнее
В Геленджике открылся кинофестиваль «Маяк»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 10–13 октября
Подробнее
Кассовый провал «Джокера: Безумия на двоих»: что пошло не так?
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Граф Монте-Кристо» удерживает лидерство
Подробнее
Фонд кино поддержит 18 анимационных национальных фильмов
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 30 сентября – 6 октября 2024 года
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Руки вверх!» уверенно заняли первую строчку
Подробнее
Фестиваль «Маяк»: «Анора» Шона Бэйкера
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Руки вверх!» и «Ужасающий 3» готовятся оживить рынок
Подробнее
После замедления YouTube продолжает оставаться самым популярным видеосервисом в России
Подробнее
Новинки октября в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
Стал известен фильм открытия «Большого фестиваля мультфильмов»
Подробнее
Американская касса: сиквел «Джокера» не оправдал ожиданий
Подробнее
Михаил Мишустин провел стратегическую сессию о развитии отечественной кинематографии
Подробнее
Международная касса: «Джокер: Безумие на двоих» не смог повторить цифр первой части
Подробнее
Онлайн-сервисы ВГТРК подверглись атаке хакеров
Подробнее
Драма «Белый пароход» примет участие в конкурсе кинофестиваля в Сан-Паулу
Подробнее
«Марс Медиа» разрабатывает экранизацию сказки «Принцесса на горошине»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 10–13 октября 2024 года
Подробнее

Новости по теме

Фонд кино поддержит 12 национальных фильмов для детской и семейной аудитории
Подробнее
Господдержка кинопроизводства по линии Минкультуры и ИРИ может быть увеличена в 2025 году
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту национальных фильмов для детской и семейной аудитории
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту анимационных национальных фильмов
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту авторских анимационных проектов
Подробнее