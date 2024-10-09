Фонд кино поддержит «Руки вверх!» и откроет новый раунд отбора картин на поддержку в прокате

Подать заявку можно до 8 ноября

Фонд кино завершил процедуру отбора на поддержку проката национальных фильмов, выходящих в прокат в третьем и четвертом кварталах 2024 года.

По результатам отбора поддержка на возвратной основе в размере 20 млн рублей будет оказана музыкальному байопику РУКИ ВВЕРХ! (АО «ВБД Груп»), который выходит в прокат уже завтра, 10 октября.

Помимо этого, организация также начала прием заявок на поддержку национальных фильмов в прокате в четвертом квартале 2024 года и первом квартале 2025 года. Заявки будут приниматься до 8 ноября включительно.

Комплекты документации предоставляются в Фонд кино лично на бумажном носителе или же в электронном виде на онлайн-площадке. Заявки, поступившие позже указанного срока, в отборе участвовать не будут. Более детальная информация доступна на сайте фонда.

Фото: кадр со съемок фильма РУКИ ВВЕРХ!