Фонд кино провел очную защиту анимационных национальных фильмов

В первом блоке экспертам представили 25 проектов

28 августа в пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоялась очная защита анимационных национальных фильмов, а также национальных фильмов для детской и семейной аудитории организаций кинематографии.

Первый блок анимационных проектов открыла приключенческая сказка ЯДВИГА (АО «ЦТВ»). Это еще одна лента из киновселенной «Сказочного патруля». В центре повествования мультфильма – юная сирота, вольная ведьма-воровка Ядвига, решившая любой ценой выиграть грандиозные Волшебные гонки без правил, не догадываясь, что они – часть зловещего заговора Ордена Чёрной звезды. Режиссером выступает Евгений Головин. Сейчас вовсю идет разработка эскизов персонажей. Сопродюсер картины Иван Кудрявцев сравнил мультфильм со ЗВЕРОПОЛИСОМ. Для создания мультфильма будет задействован мокап при использовании нейросетей. Производственный бюджет – 508 млн рублей, у Фонда кино запрашивается 200 млн. Выход ЯДВИГИ будет поддержан релизом нового сезона мультсериала «Сказочный патруль». Дистрибьютором картины должен стать один из мейджоров.

Приквел мультсериала «Соня и Леня» – СОНЯ И ЛЕНЯ: НАЧАЛО (ООО «12Кадр») расскажет о том, как познакомились главные герои шоу: девочка Соня с очень богатой фантазией и неуклюжий волчонок Лёня, плюшевая игрушка, которую дарят Соне на день рождения. Героям предстоит отправиться в опасное захватывающее путешествие, чтобы спасти друга. Режиссером картины выступает Денис Воронин. По словам продюсеров, аудиторией мультфильма являются люди, разделяющие традиционные семейные ценности – это не просто развлекательная история, а основа для диалога родителей и детей. Выход ленты в прокат планируется в 2027 году.

КУКУМБА (ООО «Анимация Икс») – это история африканской девочки Эвы, которая помогла спасти свое племя. Однажды злые духи похищают у двуликого Бога Олодумаре его добрую маску. От этого злое начало овладевает Богом и по Земле распространяется смертельная засуха. Чтобы спасти свой народ от вымирания и завоевать уважение соплеменников, Эва вместе с сыном Верховного Бога Талу отправляется на поиски маски. Автором сценария выступает Виктор Пипа, а одного из персонажей озвучит блогер Никита Тау Наледи. По словам создателей, мультфильм может помочь «навести мосты» с африканскими странами. При проработке персонажей будут использоваться мокап и нейросети. Режиссер – Владимир Торопчин (ИЛЬЯ МУРОМЕЙ И СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК). Бюджет проекта – 178,5 млн рублей. Потенциальным прокатчиком может выступить «Централ Партнершип».

«Анимационная студия Воронеж» представила мультфильм ДОКТОР АЙБОЛИТ. По сюжету Айболит, отправленный на принудительный отдых в пятизвездочный отель, узнает от ручной обезьянки Чи- Чи, что среди животных в Африке началась эпидемия. Вместе с Чи-Чи он отправляется в Африку на воздушном шаре, катающем туристов. Вдвоем они узнают, что эпидемия – это происки злого разбойника Бармалея, который не может ни в чем отказать своей маленькой дочери Лее. Проект делается совместно с кинокомпанией «Марс Медиа Энтертейнмент». Главного героя озвучит Николай Дроздов. Заявленный бюджет мультфильма – 400 млн рублей. Релиз АЙБОЛИТА запланирован на 2027 год.

ВОЗВРАЩЕНИЕ МАМОНТЁНКА (ООО «ВИЗАРТ ФИЛЬМ») – это сиквел трогательного и всеми любимого мультфильма про Мамонтенка. В новой истории сын повзрослевшего героя отправляется в полное опасностей путешествие из Африки на Север, чтобы найти для своего отца настоящую маму. Режиссером картины выступает Александр Войтинский, а сценарий написал Иван Петухов. Войтинский заявил со сцены, что анимация – это его давняя мечта. По словам продюсеров, это роуд-муви, лучшим референсом которого является В ПОИСКАХ НЕМО. Прокатом в России займется «НМГ Кинопрокат». Есть договоренности насчет потенциального релиза за рубежом.

Медиагруппа «Красный квадрат» представила мультфильм ЗАВЕЩАНИЕ ВЕЩЕГО ОЛЕГА. Полнометражный анимационный проект расскажет о том, как князь Владимир, трое юных героев и византийская принцесса Анна противостоят козням посланника тьмы, извечного врага Рюриковичей Кривжи в стремлении выполнить завещание Вещего Олега об укреплении и расширении земли русской и создать союз Руси и Византии. По словам продюсеров, это картина о любви к родине и о любви к истине. Мультфильм будет выполнен в 2D-технике. Дистрибьютором выступит «Централ Партнершип», а в продвижении поможет VK Видео. Производственный бюджет – 320 млн рублей. У Фонда в этом году запрашивается 100 млн, еще 90 млн планируется запросить в 2025-м. Из своих средств будет вложено 130 млн рублей.

Релиз КОТОВ ЭРМИТАЖА 2 (студия «Лицензионные бренды») запланирован на весну 2025 года. По сюжету сиквела главные герои обнаруживают древний папирус с картой, ведущей к Джинну. Проблема в том, что этот Джинн исполняет лишь одно желание раз в тысячу лет, а каждый из них хочет чего-то своего. Друзья отправляются в увлекательное приключение на поиски Джинна наперегонки друг с другом. Дистрибьютором картины выступает кинопрокатная компания «Наше кино».

«Марс Медиа Энтертейнмент» представила мультфильм МЕЧИ И РОБОТЫ, действие которой разворачивается в альтернативной Средневековой Руси. 14-летний сын богатыря мечтает починить огромного механического робота своего отца и отомстить за его гибель – до тех пор, пока не находит в заснеженном лесу заблудившуюся девочку, которая оказывается дочкой его злейшего врага. В числе визуальных референсов сказки называются мультсериал «Аркейн» и недавний КОТ В САПОГАХ. Продюсеры хотели бы построить большую вселенную в данном мире.

Мультфильм ПЕТРУШКА (ООО «Муха») расскажет о 12-летнем Пете, который живет в приюте у злой старухи и вынужден побираться на рынке, прося милостыню. Украв необычную куклу у бродячего кукольника, Петя в одночасье становится самым богатым сиротой города. Но все меняется, когда кукла показывает свое истинное лицо. Режиссерами проекта выступают Сергей Антонов (НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ СЕРАФИМЫ) и Руслан Тавабилов (СЕВЕРНЫЕ АМУРЫ). Правительство и Глава Республики Башкортостан окажут всестороннюю поддержку проекту. Фильм будет выполнен в стилистике 3D-анимации. Основной упор авторы делают на создание миров. Производственный бюджет – 359,6 млн рублей. У Фонда в этом году запрашивается 70 млн, а в следующем – 100 млн. В числе референсов называются АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС и ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН. Дистрибьютором выступит «КарроПрокат».

«Мэджик Фэктори Анимейшен» представила мультфильм ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА. Это история молодого принца, который живет в мире, где исчезла любовь. Однажды он случайно встречает загадочную девушку, которая оказывается дочкой волшебника, способной превращаться в лягушку. Благодаря ей Принц попадает в мир животных, где узнает, что любовь пропала из мира людей по вине его отца, но сохранилась в мире зверей. Объединившись с молодой волшебницей, главный герой решает найти способ вернуть любовь в мир людей. По картине были продемонстрированы несколько рабочих фрагментов. По словам продюсера Лики Бланк, это проект ее мечты.

Мультфильм ГРУЗОВИЧКИ (ООО «Форпост Продакшн») расскажет о больших грузовиках, которые сталкиваются с различными испытаниями, находят новых друзей и учатся работать в команде. По словам авторов, это фильм о взрослении и самопознании, поднимающий важные вопросы взаимоотношений между поколениями и принятия себя. Режиссером картины выступает Дмитрий Грачев, а партнерами по производству – студия анимации Cubincup и компания Mantra VFХ. Главными референсами называются ТАЧКИ и ЗВЕРОПОЛИС. Прокатчиком ленты выступит «НМГ Кинопрокат». Создатели также отметили, что им предлагают много вариантов потенциального прокат-плейсмента, однако они боятся испортить им мультфильм.

Студия «Союзмультфильм» представила мультфильм ТАЙНЫ ЧАРОВОДЬЯ – экранизацию одноименных фэнтези-книг Юлии Ивановой. В мире Чароводья, где все пронизано волшебной силой, главными предметами являются живые камни – чарониты, которые отзываются только избранным. Эльде предстоит поступление в волшебную школу, но кто-то этого очень не хочет. Девочка отправляется в опасное путешествие – ей предстоит узнать тайну своего прошлого, встретить первую любовь, научиться летать на призраках и обрести волшебную силу чары. Режиссером и креативным продюсером проекта выступает Индар Джендубаев (ОН – ДРАКОН). По словам продюсеров, это масштабный эпос.

Рассказывая о полнометражном продолжении популярного анимационного сериала ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (Кинокомпания СТВ), которое уже вышло в российский прокат, режиссер Константин Бронзит пошутил, что он слишком стар, чтобы быть скромным. По его словам, это лучший мультфильм с начала XXI века – здесь удалось достигнуть невероятного эмоционального диапазона. Постановщик также добавил, что это его лучшая работа.

Компания «Централ Партнершип» представила мультфильм МОТОМАРС. БОЛЬШАЯ ГОНКА, действие которого будет разворачиваться в колонии поселенцев на Марсе. Гонки и скорость на Марсе возведены в культ и проникли во все сферы жизни, а все дети мечтают стать марсогонщиками, чтобы испытать удачу в большой Марсианской гонке. Главный герой – 14-летний гонщик Митя, который родился на Марсе и никогда не был на других планетах. Его мечта – вырваться из трущоб и улететь на Землю. Для этого ему нужно попасть в знаменитую Марсианскую гонку и выиграть главный приз, победив легендарного гонщика Максима Орлова. Режиссером картины выступает Максим Волков, а креативным продюсером – Дмитрий Аверкиев. По словам продюсеров, это проект в духе книг Кира Булычева и братьев Стругацких. Картина будет сделана в 3D на движке Unreal Engine 5, сейчас активно разрабатываются объекты и автомобили. В числе референсов называются ТАЙНА КРАСНОЙ ПЛАНЕТЫ, ГОРОД ГЕРОЕВ, ТРОН: НАСЛЕДИЕ, ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ и СПИДИ-ГОНЩИК. Релиз МОТОМАРСА запланирован на 2026 год.

Блок проектов, претендующих на дофинансирование открыл мультфильм ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ (ООО «Централ Партнершип»). История о семье, которая попадает через секретный портал в доисторический мир, находится на финальной стадии производства – сейчас художники уже собирают картину воедино. Мультфильм выйдет в прокат летом 2025 года.

По словам продюсера Сергея Сельянова, работа над анимационным проектом МАРАКУДА (Кинокомпания СТВ) идет к завершению, однако мультфильм все еще нуждается в поддержке. Материалы по картине уже отсмотрены несколькими фокус-группами, которые остались от них в восторге.

ГАНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ: МИССИЯ «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (Кинокомпания СТВ), в свою очередь, также почти готова. Сельянов заверил, что это трогательная история о первой любви. По словам режиссера Алексея Цицилина, именно эта линия главной героини поможет привлечь подростковую аудиторию. Сейчас вовсю идет рендер проекта и написание музыки.

Мультфильм СКАЗКИ ЕНИСЕЯ (ООО «ЧЕРНОВиК») рассказывает о волшебном существе из «породы кикиморовых», который приезжает в Сибирь на летние каникулы. Продюсеры отмечают, что это фильм о любви к родине, который может дать толчок туристическому бизнесу в регионе. Работа над проектом идет по графику. У картины появился дистрибьютор «НМГ Кинопрокат», релиз предварительно запланирован на май 2026 года.

Триквел ФИКСИКИ И ИНОПЛАНЕТЯНЕ (компания «АЭРОПЛАН») расширит вселенную уже известных зрителям персонажей. Продюсер Илья Попов напомнил, что в следующем году франшизе исполняется 15 лет. Производство картины перенесено на студию анимации «Петербург». По словам режиссера Бориса Черткова, создатели ставят перед собой амбициозные задачи – в частности, расширить и углубить драматическую составляющую.

Работа над сиквелом ФИННИКА («Продюсерский центр «Рики») также активно идет. По словам Попова, обновились образы героев, а также появились новые персонажи. Прокатчиком картины выступает «НМГ Кинопрокат», релиз запланирован на 23 октября 2025 года.

У мультфильма СЕРАФИМА («Анимационная студия РИМ») тоже все идет по плану – уже закончена анимация и начинается период постпрокашна. Лента рассказывает о 12-летних Серафиме и Федоре, которые пытаются спасти от разрушения строительством святые места обители преподобного Серафима Саровского.

Создатели ЗОЛУШКИ (ООО «Арт Анимейшен Студио») напомнили, что это ремейк классической истории в классическом сеттинге, однако с новыми персонажами и сюжетными поворотами. По словам сценариста Вадима Свешникова, это очень смешная история, которая должна понравиться семейной аудитории. Режиссером выступает Владимир Саков (ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ). Проект должен быть готов к концу 2025 года, а черновая анимация уже сдана в Фонд.

Анимационная лента НЕВЕЛЬСКОЙ (ООО «АС «Мечталет») рассказывает историю великого русского путешественника и открывателя Дальнего Востока. Создатели отметили, что немного поменяли облик героев и ушли от стилистики аниме. На данный момент уже разработан режиссерский сценарий, аниматик, концепты персонажей и окружения, отснят тизер, подобран актерский состав и многое другое. Проект уже был представлен президенту России Владимиру Путину, который провел около часа на студии. Продюсеры заявили, что сперва хотят покорить страну, а потом работать на международный рынок.

КОЩЕЙ: ТАЙНА ЖИВОЙ ВОДЫ («КиноАтис») – это сиквел картины 2022 года. В продолжении Кощей и Колобок отправляются в опасное путешествие за живой водой, чтобы спасти Варвару. По словам создателей, фильм будет понятен зрителям и без просмотра первой части. Работа над картиной идет, есть уже полностью готовые сцены. Главных героев вновь озвучат Виктор Добронравов, Екатерина Тарасова и Владимир Сычев. В дрим-касте на новых персонажей (Елисей, Моревна и дракона Геру) заявлены Ильдус Хасанов, Анна Уколова и Михаил Горевой. Режиссером картины вновь выступит Роман Артемьев.

Заключительным проектом анимационного блока стала МАЛУША от студии «Союзмультфильм». К проекту присоединился режиссер Владимир Беседин («Майор Гром»). На данный момент разработано более 80% персонажей и множество локаций. По картине был показан отрывок, который наглядно продемонстрировал юмор и стилистику грядущего мультфильма.

После небольшого перерыва питчинг продолжился представлением новых национальных фильмов для детской и семейной аудитории – об этом можно прочитать во второй части нашего материала.