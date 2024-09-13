Замдиректора Фонда кино Армении предложил упростить выдачу прокатных удостоверений в странах СНГ

Вардан Абовян также напомнил об инициативе создания Фонда кино стран СНГ

Заместитель директора Фонда кино Армении Вардан Абовян предложил, чтобы фильмы, которым выдано прокатное удостоверение одной из стран СНГ, сразу получали прокат на всей территории Содружества.

«Мы разработали соглашение, называется "По административному сотрудничеству в сфере услуг", связанное с производством и распространением кино- и видеофильмов, а также услуг по демонстрации <...>. Это уже на стадии заключения межправительственных договоров стран ЕврАзЭС, но это можно расширить и до стран СНГ. Есть один очень конкретный пункт, который связан с прокатом, дистрибьюцией фильма – «любая картина, получившая прокат в одном из этих государств, действительна для все остальных государств». Это очень упрощает процесс дистрибьюции внутри стран СНГ», – сказал он во время панельной дискуссии в рамках X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

Абовян также напомнил об инициативе создания Фонда кино стран СНГ, который финансировал бы совместные кинопроекты – по его мнению, это стало бы действенной мерой для поддержки общего культурного пространства.

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