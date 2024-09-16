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Авторы из семи регионов России участвуют в сценарной лаборатории «Формула пути. Дальний Восток»

Автор: БК

16 сентября 2024

Всех участники 20 сентября примут участие в очном питчинге на форуме «Новый вектор» в Бурятии

С 16 по 18 сентября в Улан-Удэ в преддверии форума регионального кинематографа «Новый вектор. Дальний Восток» в онлайн-формате проходит работа сценарной лаборатории «Формула пути. Дальний Восток».

В числе ее участников:
• «Врач», Ефим Берсон, г. Санкт-Петербург
• «Дворняги?», Цыдып Раднаев, г. Улан-Удэ 
• «Половинки», Алексей Гусев, г. Улан-Удэ
• «По пояс в воде», Иван Станиславский, г. Донецк
• «Порода», Ольга Шульгина-Москаленко, г. Воронеж
• «Северный характер», Сергей Масальский, г. Ставрополь
• «Струны сердца», Булат Цыденешеев, Галсан Нанзатов, г. Иркутск
• «Сын шамана: последний разговор», Егор Решецкий, г. Калининград
• «Шумак в шаге от смерти», Александр Цыренов, г. Улан-Удэ
• «33 оленя», Наталия Нагибина, г. Санкт-Петербург

После трехдневнего интенсива участников ждет очный питчинг на форуме «Новый вектор» в Бурятии, который состоится 20 сентября. Авторы представят свои проекты перед крупными представителями отечественной киноиндустрии.

Победители питчинга лаборатории «Формула пути. Дальний Восток» будут приглашены в декабре на Финальный питчинг лаборатории в Москве и получат возможность заключить соглашения с ведущими продюсерскими компаниями, представителями онлайн-платформ на редакторскую или продюсерскую разработку.

Организатором лаборатории выступает Фонд поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России.

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