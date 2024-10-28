В Москве пройдет питчинг региональных киностартапов

Подать заявку на участие можно до 1 декабря

Фонд поддержки регионального кинематографа, Продюсерский центр ФПРК и продюсерский центр «Мувистарт» проведут III Питчинг региональных киностартапов, где разработчики новых инновационных технологий в киноиндустрии представят свои будущие проекты.

Подать заявку на участие можно на онлайн-платформе до 1 декабря включительно. Главным критерием отбора финалистов станут программные и аппаратные решения в области производства контента и медиапотребления, технологические разработки, которые помогут оптимизировать процесс кинопроизводства, а также – проекты, использующие технологии нейросетей и искусственного интеллекта.

Ожидается, что шорт-лист участников будет объявлен не позднее 6 декабря. По итогам отбора, авторы смогут принять участие в очной защите проектов перед представителями киноиндустрии на Международном кинофестивале «Дни короткометражного кино» (Short Film Days).

Лауреаты получат поддержку от экспертов и организаторов на продюсерское и юридическое сопровождение проектов и заключение соглашений с ведущими компаниями, представителями онлайн-платформ на редакторскую или продюсерскую разработку своего проекта.