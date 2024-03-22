Премьера «Фуриосы» состоится на Каннском кинофестивале

Фантастический экшн Джорджа Миллера будет показан вне конкурса

Джордж Миллер вновь вернется на Круазетт – организаторы Каннского кинофестиваля объявили о том, что премьера фантастического экшна ФУРИОСА: ХРОНИКИ БЕЗУМНОГО МАКСА пройдет в рамках внеконкурсной программы смотра.

Приквел БЕЗУМНОГО МАКСА: ДОРОГИ ЯРОСТИ, также дебютировавшего на фестивале девять лет назад, расскажет о молодости бесстрашной воительницы Фуриосы, которая пытается вернуться домой, несмотря на противостояние со стороны многочисленных вооруженных банд.

Гостями мировой премьеры, запланированной на 15 мая во Дворце фестивалей, станут исполнители главных ролей – Аня Тейлор-Джой, Крис Хемсворт и Том Берк, а также сам режиссер.

Напомним, что конкурсная программа 77-го Каннского кинофестиваля будет объявлена 11 апреля, а сам смотр пройдет с 14 по 25 мая.

Фото: кадр из фильма ФУРИОСА: ХРОНИКИ БЕЗУМНОГО МАКСА