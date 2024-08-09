Фестиваль «Золотой ворон» подвел итоги минувшего смотра

Его мероприятия собрали почти 48 тысяч зрителей

Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон» перешагнул восьмилетний рубеж. За это время он прошел путь от небольшого локального киносмотра до мультимедийного культурного форума, собирающего на своих площадках профессионалов самых разных креативных индустрий.

С 1 августа 2023 года по 30 июня 2024 года по всей стране прошел цикл мероприятий, приуроченных к восьмому кинофестивалю. В конкурсные и внеконкурсные программы фестиваля вошли 119 картин из 19 государств, а его гостями стали кинематографисты из Турции, Индии, Китая и Ирана.

Мероприятия «Золотого ворона» собрали почти 48 тысяч зрителей, порядка 10,5 тысяч – жители Чукотского АО.

Деловая программа фестиваля заинтересовала профессионалов индустрии в разных уголках страна и мира – видеозаписи пяти круглых столов, посвященных вопросам международного сотрудничества, дистрибуции и кинопроизводства, собрали более миллиона просмотров.

Киномарафон в этом году охватил более 50 регионов России – команда фестиваля побывала в Биробиджане, Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске, Хабаровске, Магадане и провела более полутора тысяч кинопоказов.

Напомним, что IX Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон» пройдет на Чукотке с 7 по 20 апреля 2025 года. Прием заявок уже открыт.