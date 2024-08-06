В Хабаровске состоялся Форум креативных индустрий «Создано на Дальнем Востоке»

В рамках мероприятия было комплексно проанализировано состояние кинематографии в макрорегионе

С 1 по 3 августа в Хабаровске прошел II Форум креативных индустрий «Создано на Дальнем Востоке». Ряд мероприятий (панельные сессии и площадка кинопоказов) были реализованы форумом совместно с Арктическим международным кинофестивалем «Золотой ворон».

В частности, в рамках форума состоялись панельные сессии «Киноиндустрия на Дальнем Востоке: международное сотрудничество» и «Кино на Дальнем Востоке. Тренды, перспективы и проблематика», на которых было комплексно проанализировано состояние кинематографии в макрорегионе, оценён её экспортный потенциал, обозначены проблемные участки, проведена ревизия региональных возможностей и перспектив. «Мы много говорим о том, что мы ближе к азиатским рынкам. И территориально ближе, и культурно ближе. У нас много налаженных связей — так исторически сложилось на территории Дальнего Востока. И при этом мы понимаем, что рынок Азии один из крупнейших с точки зрения ёмкости, с точки зрения интереса к российской культуре и к этому партнёрству», — обратила внимание Эльвира Нургалиева, открывая сессию.

В ходе панельной сессии обсуждался экспортный потенциал киноиндустрий дальневосточных регионов, были подняты вопросы привлечения зарубежных съёмочных групп и барьеров, возникающих перед кинематографистами в ходе реализации копродукционных проектов. «Совместное производство должно быть интересно не одной из сторон, а обеим сторонам. Это вопрос менталитета, идеологии. Поэтому, если мы хотим заниматься совместным производством, мы должны искать общие точки соприкосновения, общие факты, общую историю», — подчеркнул продюсер Вадим Быркин, один из авторов громкого российско-китайского проекта КРАСНЫЙ ШЕЛК.

В фокусе внимания оказался межрегиональный прокат. «Следующий этап нашего развития — это расширение границ проката. Конкретное предложение - поговорить о системности проката между регионами. Возможно, необходимо придумать содружество или союз регионов, где бы это всё аккумулировалось. Это могла бы быть организация с системой распределения межрегионального проката», — поделился мнением глава киностудии «Сахафильм» Алексей Егоров.

Важной темой стало обсуждение работы региональных кинокомиссий и выделения рибейтов. Эксперты неоднократно делали акцент на необходимости агрегации производственных ресурсов и мощностей макрорегиона. «Мы видим разнообразие культуры, красивых ландшафтов в регионах Дальнего Востока. Но как туда попасть? Для ответа на этот вопрос нам нужно создать постоянный канал для обмена информацией», — отметил китайский продюсер Алекс Жу.

Представитель Турции, глава московского отделения Института имени Юнуса Эмре рассказал о копродукционном потенциале между Россией и Турцией, отметил растущую роль выстраивания международного сотрудничества на фестивальных площадках, а также заявил о назревшей необходимости соглашения в сфере кинематографии между Россией и Турцией. «Считаю, что такие две страны, как Россия и Турция, с сильными киноиндустриями, должны сотрудничать в сфере кино. Необходимо сконцентрироваться на производстве анимации и фильмов, на развитии фестивального движения. Это сотрудничество должно осуществляться как между компаниями, так и между отдельными кинематографистами», — объяснил Мехмет Улькер.

В рамках международной дискуссии была озвучена и поддержана идея разработки проекта Дальневосточного кинорынка с целью демонстрации и реализации кино-, интернет- и телевизионного контента, техники и технологий. По словам спикеров, для ускорения и более эффективной реализации данного проекта, кинорынок можно было бы учредить на базе одного из кинофестивалей, проходящих на Дальнем Востоке. «Все крупнейшие кинофестивали имеют кинорынки: Берлин, Канны, Торонто, Шанхай. Кинорынок проектов на Дальнем Востоке также мог бы быть хорошей и перспективной историей, который мог бы проходить самостоятельно или на базе одного из кинофестивалей Дальнего Востока», — заявил директор по связям с индустрией и международным В2В мероприятиям РОСКИНО Дмитрий Кабанов.

Дискуссии о каркасе киноиндустрии ДФО продолжились в ходе панельной сессии «Кино на Дальнем Востоке. Тренды, перспективы и проблематика». Эксперты обсудили сдерживающие факторы для интенсивного развития кинематографии в регионах, был рассмотрен пример кинокомиссии Калининградской области как образец наиболее успешной реализации поддержки индустрии на региональном уровне, обсуждались правовые аспекты в оценке качества киноконтента.

Один из акцентов дискуссии был сделан на значимости развития кинофестивального движения в регионах, как возможном драйвере креативной экономики. «Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон» начинался как небольшой смотр короткометражных фильмов, а сегодня он – крупнейший кинофестиваль на Дальнем Востоке России. В этом году мы получили 3662 заявки из 126 стран, а кинопоказы прошли не только на Чукотке, но еще в 52 регионах России. На примере нашего кинофестивального проекта мы видим, что он оказывает влияние на все смежные отрасли: на гостиничный бизнес, туризм, образование, работу театров, музеев, так как становится одним из катализатором культурной жизни региона. Все это, конечно же, возможно только при слаженной работе с руководством региона. Мы очень благодарны Губернатору и Правительству Чукотки за существенное расширение площадок фестиваля «Золотой ворон», — отметила ведущий продюсер кинофестиваля «Золотой ворон» Оксана Лахно.

Участники сессии обсудили с какими проблемами сталкивается профессиональное киносообщество в регионах и каких специалистов не хватает. «На мой взгляд, система подготовки второго состава должна решаться в первую очередь. Необходимо исходить из принципов быстрого обучения (до 3 месяцев), государственного диплома, привлечения людей из межотраслевых профессий. Это позволит удержать соискателя в регионе, пока идет наращивание оборотов кинопроизводства и развитие кинокластера в конкретном регионе», — сказала глава кинокомиссии Калининградской области Ольга Акопова.

Продвигать регион ДФО предложили неординарным способом. «Одним из инструментов для продвижения Дальнего Востока может стать киноальманах, который объединит кинематографистов из разных регионов. Основная цель киноальманаха — не только показать великолепные пейзажи и достопримечательности Дальнего Востока, но и способствовать развитию региональной кинематографии, предоставляя платформу для самовыражения талантливым режиссерам, сценаристам и актерам», — с таким предложением выступил глава кинокомиссии Приморского края Дмитрий Шевцов.

Президент Гильдии продюсеров Союза кинематографистов России Филипп Кудряшов призвал обратить внимание на необходимость формирования экспертного совета при кинокомиссиях регионов. «Необходимо самое пристальное внимание обратить на необходимость формирования Экспертных советов при кинокомиссиях в регионах, а также включения в эти экспертные Советы представителей Общественных советов по защите традиционных духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти при федеральных органах исполнительной власти, которые были созданы (или наделены полномочиями) на основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 1 июля 2024 г. № 1734-р во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Также считаю необходимым разработку единого Положения о деятельности Экспертных Советов при кинокомиссиях. Сегодня мы все должны смотреть не только на экономическую составляющую кинопроизводства, но и на идеологическую составляющую проектов, как это успешно делают наши партнёры на Востоке», — заключил он.

Фото: пресс-служба форума