Алексей Гореславский возглавил Общественный совет при Минцифры России

На заседании также были созданы комитеты по четырем ключевым направлениям совета

17 июля в Общественной палате РФ прошло первое заседание обновленного состава Общественного совета при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации с участием главы ведомства Максута Шадаева.

По итогам встречи председателем был избран генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский. Его заместителем стал заместитель генерального директора – руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов.

Помимо этого, на заседании были утверждены комиссия по мониторингу качества государственных услуг и развитию онлайн-сервисов, комиссия по развитию сетей связи и инфраструктуры связи, комиссия по поддержке IT-индустрии, развитию отечественных продуктов и обеспечению информационной безопасности и комиссия по защите традиционных духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти.

Подробный план работы до конца года будет утвержден уже в августе.

Фото: ИРИ