«Горький fest» объявил состав жюри и конкурсную программу

Смотр состоится в Нижнем Новгороде с 8 по 14 июля

Стала известна программа VI фестиваля нового российского кино «Горький fest». Смотр пройдет в Нижнем Новгороде с 8 по 14 июля 2022 года. В этом году на рассмотрение было прислано почти 400 заявок, из которых в конкурс вошли 14 фильмов.

В жюри фестиваля вошли режиссер Дмитрий Тюрин, драматург Андрей Золотарев, актриса Равшана Куркова, музыкант, режиссер Алексей Рыбин, киновед Лариса Юсипова и оператор Иван Бурлаков.

Всего на фестивале будет вручено 8 наград. Среди них приз за лучший фильм, за лучшую режиссуру, лучшую драматургию, лучшее изобразительное решение, лучшее музыкальное решение и лучшую роль. Приз за вклад в развитие современного российского кинематографа будет вручен уже на открытии фестиваля – его получит продюсер Рубен Дишдишян. Новая награда, за лучшее музыкальное решение фильма, будет вручена в первый раз и связана с одной из ключевых тем фестиваля – 60-летием Виктора Цоя.

«Одним из самых важных нововведений фестиваля в этом году можно считать учреждение приза зрительских симпатий. Так мы хотим подчеркнуть, что «Горький fest» – это не внутрицеховой смотр кинематографистов, но событие в жизни города. И в рамках этого смотра нам важна обратная связь со зрителями. Теперь они сами смогут определить одного из призеров», - сказал президент фестиваля Михаил Пореченков.

Конкурсная программа фестиваля «Горький fest» 2022:

ПО-МУЖСКИ. Режиссер Максим Кулагин (игровой, премьера, дебют, 100 минут)

СТРАНА САША. Режиссер Юлия Трофимова (игровой, российская премьера, 95 минут)

ВЫ ИНОПЛАНЕТЯНИН? Режиссер Анастасия Завадская (мокьюментари, премьера, дебют, 85 минут)

СКАЗКА ДЛЯ СТАРЫХ. Режиссеры: Федор Лавров, Роман Михайлов (игровой, дебют, 80 минут)

НЕВИДИМОЕ. Режиссер Алексей Камынин (документальный, премьера, 50 минут)

РВАНЫЕ ОДЕЖДЫ. Режиссер Елена Копцева (документальный, 30 минут)

ЧУЖБИНА. Режиссер Андрей Натоцинский (игровой, премьера, 25 минут)

ЖЕНЩИНА, МУЖЧИНА, МУЖЧТНА И ЕЩЕ ОДНА ЖЕНЩИНА. Режиссер Сергей Овечко (игровой, 28 минут)

КУРЬЕР. Режиссер Елена Кулеш (игровой, премьера, 20 минут)

ПРОСТО ГЕРОЙ. Режиссер Федор Ермошин (игровой, 18 минут)

ДОРОГАЯ, Я ДОМА. Режиссер Денис Зарубин (игровой, 24 минуты)

МАРА. Режиссер Саша Кулак (документальный, российская премьера, 60 минут)

ПОСТСОВЕТСКАЯ СИМФОНИЯ. Режиссер Алексей Евстигнеев (документальный, премьера, 10 минут)

РОДИНА. Режиссер Татьяна Соболева (документальный, премьера, 52 минуты)

В рамках фестиваля пройдет ретроспектива «Балабанов. Эхо», в которой будут показаны фильмы отечественных режиссеров последних двадцати лет, вдохновленные творчеством Алексея Балабанова. Две другие внеконкурсные программы фестиваля - «Цой-60», в которую вошли фильмы АССА, ИГЛА и многие другие картины, на которые в той или иной степени повлиял Виктор Цой, а также секция «Переквалификация», в которой представлены нашумевшие фестивальные премьеры последнего времени (ДУНАЙ, МАША и другие), а также зрительские хиты МИСТЕР НОКАУТ и КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ.

Кроме того, 13 июля онлайн-кинотеатр Start покажет во внеконкурсной программе первую серию сериала «Жиза» из молодежной линейки START YOUNG.

Также планируется выставка, посвященная фильму «История Аси Клячиной, которая любила да не вышла замуж», приуроченная к 85-летию Андрея Кончаловского.

В деловой программе смотра в этом году состоятся мастер-классы и творческие встречи с членами жюри, образовательная программа с Московской школой кино, дискуссия на тему съемок в Нижнем Новгороде, дискуссия «Выживут только платформы» о перспективах кинотеатров в современных реалиях, совместное мероприятие со студией современного искусства «Тихая».

Организатор «Горький fest» – продюсерский центр «Люксар» по поддержке Министерства культуры РФ и Правительства Нижегородской области.

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