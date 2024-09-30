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Господдержка кинопроизводства по линии Минкультуры и ИРИ может быть увеличена в 2025 году

Автор: Илья Кувшинов

30 сентября 2024

Субсидии Фонда кино, в свою очередь, уменьшаются

30 сентября в Государственную Думу был внесен законопроект о федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

Самый большой прирост продемонстрировала субсидия Институту развития интернета (АНО «ИРИ») – с почти 18 млрд рублей в 2024 году до 25,4 млрд в 2025-м. В планах на 2026 и 2027 годы также запланирован прирост – 25,96 млрд рублей и 26 млрд соответственно.

Субсидии Министерства культуры на кинематографию также слегка подрастут и составят в 2025 году 4,54 млрд рублей (4,18 млрд в 2024-м). В 2026-2027 годах их размер составит примерно 4,47 млрд.

Субсидии Фонда кино, в свою очередь, могут уменьшиться. Если в 2024 году он получил от государства 9,4 млрд рублей, то в 2025-2027 годах может рассчитывать лишь по 7,6 млрд в год.

Помимо этого, субсидия в размере 150 млн рублей в год запланирована для акционерного общества «РОСКИНО»  в целях продвижения национальных фильмов за рубежом. В 2024-м компания ее не получала.

Отмечается, Госдума может рассмотреть проект федерального бюджета на 2025-2027 годы в первом чтении 24 октября.

Фото: Freepik

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