Третий квартал 2021 года стал самым успешным для IMAX в постковидный период

Компания отчиталась о результатах с июля по сентябрь

Доход IMAX в третьем квартале 2021 года ощутимо вырос, сообщает Deadline. С июля по сентябрь сборы фильмов в соответствующем премиальном формате достигли $142 млн, что на 100% больше аналогичного показателя прошлого года.

Прибыль компании в третьем квартале выросла на 52%, до $57 млн. Данный результат обеспечили поступления от летне-осенних блокбастеров, в том числе ЧЕРНОЙ ВДОВЫ, ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ КОЛЕЦ, а также от ДЮНЫ, вышедшей в сентябре на международных рынках. Все эти релизы привлекли зрителей на премиальные сеансы в рекордных количествах. Особенно показательны достижения фантастики ДЮНА, которые, впрочем, пришлись на октябрь. Снятая в формате IMAX фантастическая лента Дени Вильнёва показала рекордный октябрьский IMAX-старт и лучший результат с начала пандемии в данном премиальном формате, собрав беспрецедентные $17,8 млн.

Также чистый убыток IMAX кардинально сократился до $8,4 млн. В прошлом году за аналогичный период убыток составил $47,2 млн. Потери на одну акцию сократились соответственно с 14 центов до 8 центов.

Запас денежных средств компании по состоянию на сентябрь составляет $19 млн. Общий долг, без учета отсроченных расходов, равен $241 млн. В прошедшем квартале корпорация выкупила свои собственные акции на сумму $4,6 млн. В то же время IMAX China выкупила акции на $5 млн.

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