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Школа «Индустрия» анонсирует серию летних мероприятий для потенциальных студентов

Представители кинорынка проведут мастер-классы и представят учебные программы

Школа кино и телевидения «Индустрия» объявляет серию летних мероприятий, на которых желающие смогут ознакомиться с новыми учебными программами и попробовать свои силы в создании визуальных эффектов, креативном продюсировании и работе художника-постановщика. Все мероприятия будут проводиться офлайн и бесплатно. Записаться на них можно будет по предварительной регистрации. 

Первое мероприятие —  Открытые уроки по VFX: Compositing Artist — пройдет 24 июля в 12:00. Под руководством лидера курсов «VFX: визуальные эффекты» и «VFX: compositing artist» Игоря Байдака записавшиеся на урок поработают над материалами фильма ЛЕД. Урок продлится три часа, за которые можно будет познакомиться с возможностями программы Nuke, научиться правильно накладывать эффекты и попробовать сделать собственный шот из фильма. Ранее Игорь Байдак работал над проектами СПУТНИК, ПРИТЯЖЕНИЕ, ВТОРЖЕНИЕ, ЛЕД и ЛЕД 2.

На следующем мероприятии будущие студенты смогут узнать о трех новых курсах, которые «Индустрия» и факультет анимации Школы запускают в 2021 году: «Анимация», «Художник-постановщик» и «Креативное продюсирование». 24 июля с 14:00 лидеры курсов, художник Дмитрий Аверкиев и креативный продюсер Алена Оятьева представят три программы, а также проведут экскурсию по зданию Школы. Ранее Дмитрий и Алена работали над такими проектами, как мультфильм «Простоквашино» (2018), «Фиксики против кработов» (2019) и другими. 

31 июля пройдет еще одна встреча, посвященная миру анимации: «Креативное продюсирование. Шоураннер в анимации». Лидер курса Алена Оятьева расскажет о том, чем именно в мультипликационном проекте занимается шоураннер, из чего будет состоять обучение на курсе и какие навыки получат студенты.

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22.07.2021 Автор: Виолетта Палий

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