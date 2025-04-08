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ИРИ может запустить конкурс для поддержки франшиз

Автор: БК

8 апреля 2025

Об этом заявил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский

Институт развития интернета (АНО ИРИ) может через несколько лет запустить конкурс поддержки франшиз. Об этом рассказал генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский в интервью «Ведомостям».

«Мы точно думаем в этом направлении. Возможно, мы к этому когда-то и придем, через несколько лет. Пока есть некоторые сдерживающие факторы. Во-первых, если понимать под франшизой распространение проекта в разных средах – от сериала к книге, мерчу, играм, игрушкам и т. д., – то, согласно указу президента, мы можем распределять выделенные нам госсредства на создание интернет-контента и его продвижение именно в онлайн-среде», – заявил он.

Гореславский отметил, что поддержка проведения офлайн-мероприятий или пошива мерча у ИРИ не предусмотрена, и вопрос требует как обсуждения с органами власти, так и проработки отдельных финансово-юридических механизмов.

«Думаю, что в суперкатегории франшиз должны быть представлены те проекты, которые себя уже зарекомендовали и показали потенциал для успеха мерча, видеоигр и тематических парков аттракционов по их мотивам и т. д. Но и тут много нюансов: важно, чтобы мы в ИРИ понимали, для чего с идейной точки зрения выделяется поддержка. В случае с проектом "Последний богатырь. Наследие», например, нам было важно помочь серии фильмов с правильными, понятными ценностями получить жизнь и в формате сериала на онлайн-площадках. Эту франшизу можно развивать и дальше, не знаю, нужны ли мы будем для этого, но большой потенциал мультиформатности у "Последнего богатыря"», – добавил он.

Гендиректор также привел в пример сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» и заявил, что если авторы захотят сделать второй сезон, то ИРИ уже не будет его поддерживать, потому что проект уже получил огромную популярность. 

Фото: ИРИ

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