ИРИ подвел итоги третьего конкурса дебютов

Общая сумма поддержки составит более 100 млн рублей

Институт развития интернета (АНО «ИРИ») подвел итоги конкурса на создание дебютных работ – короткометражных художественных, документальных и анимационных проектов, а также пилотов сериалов.

Победителями по результатам очной защиты стали 40 проектов – 29 игровых, 10 документальных и один анимационный. Ожидается, что общая сумма поддержки составит более 100 млн рублей.

В числе игровых проектов – короткометражные картины «Солнце упало и покатилось» о матери, в одиночку растящей ребёнка-инвалида; «Клетка для соловья» о стремлении к мечте, «День манги» про то, как важно ценить близких, «Танцуй, Стас» – история парня с синдромом Дауна, который нашел себя в танцах, «Племянник киллера» на тему отцов и детей, «Имитация» об опасности замены реального мира виртуальным и многое другое.

В конкурсе участвовали студенты и выпускники государственных и частных учебных заведений, получившие образование не ранее 2020 года по направлениям творческих (креативных) индустрий, связанных с современными медиа и производством цифрового контента.

Полный список поддержанных проектов доступен на официальном сайте ИРИ.