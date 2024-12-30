Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках января

Спецэпизод мелодрамы «Я к тебе надолго» с Бураком Озчивитом, драмеди «Анора» и многое другое

Одна из главных новинок, которая уже появилась в онлайн-кинотеатре «Иви» – новогодний спецэпизод комедийной мелодрамы «Я к тебе надолго», в котором сыграла турецкая звезда Бурак Озчивит.

Кроме того, зрителей стриминга ждут драмеди АНОРА, хоррор УЖАСАЮЩИЙ 3, сериал «Арбатские тайны» и многое другое.

Уже на сервисе:

«Я к тебе надолго», новогодний спецэпизод (комедийная мелодрама, реж. Карен Захаров)

Марина очень любит проводить свободное время за просмотром сериалов, особенно турецких. В один прекрасный день исполняется ее самое сокровенное желание, и на пороге квартиры появляется Бурак Озчивит — знаменитый актер и, по совместительству, герой любимых сериалов. Бурак покажет Марине, как можно смотреть на проблемы под новым неожиданным углом, а главное, научит ее быть счастливой в любых обстоятельствах.

ВСТРЕТИМСЯ ВЧЕРА (фантастическая комедия, реж. Александр Богуславский)

Супруги Аня и Сергей решают развестись, но попадают во временную петлю — каждый раз, пытаясь выйти из квартиры, они снова оказываются дома. Как неожиданная ловушка повлияет на их отношения?

МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ (комедия, реж. Денис Гуляр)

Манюня, Наринэ и Каринка в сопровождении Ба приезжают в гости в настоящую русскую деревню и, чтобы скоротать время, обращаются за помощью к местной колдунье.

ОГНИВО (приключенческое фэнтези, реж. Александр Войтинский)

Солдат Ваня однажды находит волшебное огниво и чудом освобождает заключенную в нем маленькую девочку Дашу, которую похитил и заколдовал злой Лиходей. Чтобы расколдовать Дашу, смельчаку придется отправиться в опасное путешествие.

УРАЛОЧКА (комедия, реж. Михаил Расходников)

Однажды столичной красотке Лане приходится отправиться на Север, чтобы спасти свою карьеру. Она планировала беззаботный отдых на море, а вместо этого оказалась в ледяной провинции, где и встретила дальнобойщика Гришу. Гриша в этой жизни доверяет только своему надежному другу — грузовику «Уралочка». Парочке предстоит пройти через невероятные приключения, благодаря которым Лана увидит, наконец, что такое настоящая красота бескрайнего Севера, откроет для себя чистоту и искренность обычных людей и поверит в любовь.

ЗЯТЬ (комедия, реж. Анарио Мамедов)

Олег узнает, что его 20-летняя дочь встречается с его бывшим другом юности и напарником по бурным тусовкам Антоном.

ОПЕРАЦИЯ «ПАНДА» (экшн-комедия, реж. Чжан Луань)

Мировая звезда кунг-фу Джеки вынужден позаботиться о детеныше панды. У малышки необычные глаза, из-за чего на нее объявляет охоту международный преступный синдикат, в попытке получить редкий ген. Джеки не оставит маленькую панду в беде и вступит в борьбу с настоящей мафией.

ОДИН ДЕНЬ В СТАМБУЛЕ (драмеди, реж. Авет Оганесян)

Успешный бизнесмен Вадик собирает друзей на арендованной яхте в Стамбуле. Приехав на место, гости узнают, что хозяин вечеринки недавно умер. Но все уже готово, и приятели превращают свой мини-отпуск в прогулку по волнам воспоминаний — о Вадике, их дружбе и приключениях.

МОЕ СОБАЧЬЕ ДЕЛО (комедия, реж. Александр Бабаев)

В канун Нового года дедушка с внуком подбирают бездомного пса, а когда мальчика забирают родители, дедушке становится плохо. Теперь псу предстоят невероятные приключения, чтобы спасти нового хозяина.

«Узурпаторша» (мелодрама, реж. Беатрис Шеридан, Карина Дупрес, Эдуардо Саид)

Паола замужем за самым влиятельным человеком страны, президентом Карлосом, но влюблена в другого и несчастна в браке. Когда выясняется, что у нее есть сестра-близнец, у Паолы рождается план: она принимает решение инсценировать собственную смерть с помощью сестры и уехать подальше от несчастного брака со своим возлюбленным. И когда почти все решено, сестра решает занять место Паолы.

С 31 декабря:

«Папаши» (комедийный детектив, реж. Александр Жигалкин)

Одиннадцатилетний Пашка из детского дома собирает в небольшом городке пятерых претендентов на звание его собственного отца. Каждый из них получает послание, где сказано, что отец — именно он, а в качестве доказательства — фото мамы с каждым. Никто из претендентов такой вызов не мог оставить без внимания. Им предстоит вместе разобраться в этой запутанной истории и помочь мальчику найти семью.

«Тест на беременность», 3 и 4 сезоны (реж. Михаил Вайнберг, Николай Хомерики)

Новые сезоны полюбившейся зрителю истории непростой жизни врача-акушера Натальи Бахметьевой. Она пережила разочарования и предательства, но не потеряла веру в любовь. Осталось только понять, как соединить преданность профессии и стремление к настоящему женскому счастью.

С 1 января:

СУПЕРСАНТА (анимационный, реж. Стив Мажори, Андреа Себастиа)

Из-за маленького недоразумения Санта-Клаус начинает считать себя супергероем и бросает все дела. Его находит умная девочка Билли, которую ждут по-настоящему сказочные приключения.

«Кофе с ароматом любви» (мелодрама, реж. Маурисио Крус, Ольга Лусия Родригес)

История молодой амбициозной мечтательницы Гавиоты из бедной семьи. Ее цель — вырастить уникальный сорт кофе. Однажды она спасает от преступников хозяина кофейного бизнеса Октавио, который в благодарность дарит девушке целый гектар земли. Внезапно Октавио умирает, не успев внести Гавиоту в завещание. В попытках получить обещанное, Гавиота знакомится с наследником Октавио — Себастьяном. Между мажором и бедной девушкой вспыхивают чувства. Обе семьи против этих отношения, но Гавиоте ничего не остается, кроме как бороться за свое счастье.

Со 2 января:

«Арбатские тайны» (мелодрама, реж. Зиновий Ройзман, Александр Котт)

Апрель 1959 года. Выросшая в детдоме Таня Мещерская едет в Москву на поиски отца, академика Викентия Рябинского. С собой у нее лишь письмо и оставшаяся от матери в наследство старинная брошь. Викентий счастлив найти дочь, потому что любил ее мать, но его жена не так рада новому члену семьи. Она пытается выяснить о Тане у сестры академика, но та сомневается, что Викентий — ее отец.

С 3 января:

«Мой идеальный секретарь» (комедийная мелодрама, реж. Хам Джун-хо, Ким Джэ-хон)

Бизнес-вумен, владелица кадрового агентства, в жизни которой нет ничего, кроме работы, влюбляется в своего секретаря.

С 6 января:

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ИСТОРИИ АСТРИД ЛИНДГРЕН (анимационный, реж. Арье Аустнес, Япрак Морали)

Накануне Рождества брат и сестра Гуннар и Гунилла открывают для себя мир прекрасных сказок Астрид Линдгрен. Четыре анимационные истории с персонажами всемирно известной детской классики.

«Королева Вонгён» (историческая драма, реж. Ким Сан-хо)

Конец XIV века. Жена Ли Банвона, одного из сыновей вана Тхэджо, ставит перед собой цель — во что бы то ни стало помочь мужу стать наследником престола вопреки решению короля, который внезапно объявляет своим преемником другого сына.

С 7 января:

АНОРА (драмеди, реж. Шон Бэйкер)

Анора, молодая секс-работница из Бруклина, встречает и импульсивно выходит замуж за сына русского олигарха. Как только новость доходит до России, ее сказка оказывается под угрозой.

Также в январе:

УЖАСАЮЩИЙ 3 (хоррор, реж. Дэмиен Леоне)

Когда-то клоун-маньяк Арт восстал из мертвых и выкрал из психлечебницы Викторию. Он погрузился в глубокий сон до тех пор, пока его случайно не разбудили нелепые рабочие из округа Майлз. Теперь он в изуродованном теле Виктории устроит настоящий переполох среди ничего не подозревающих жителей, готовящихся к Рождеству.

БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД (семейная комедия, реж. Армен Ананикян, Карен Захаров)

Давней дружбе Снежной королевы и Деда Мороза однажды приходит конец. Позавидовав силе друга, Снежная королева похищает артефакт — источник силы Деда Мороза, а он в ответ заточает ее в ледяную тюрьму. Спустя столетия мальчик Юра на новогодней ярмарке находит ледяной посох Снежной королевы и невольно освобождает ее. Теперь она в силах отомстить бывшему другу и планирует заточить в ледяной холод весь мир прямо перед Новым годом, но для начала она похищает мальчика и увозит его в ледяное царство. Теперь Деду Морозу предстоит спасти ничего не подозревающего Юру, весь мир и помешать злобной ведьме добиться своего.

Фото: кадр из сериала «Я к тебе надолго»