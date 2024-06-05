Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках июня

«Всемирный потоп», «Летучий корабль», «Блиндаж» и многое другое

В числе новинок, которые появятся в онлайн-кинотеатре «Иви» в июне – триллер ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП с Джоди Комер, Кэтрин Уотерстон и Бенедиктом Камбербэтчем. Британский проект дебютирует на платформе уже 6 июня.

Кроме того, зрителей стриминга ждут военная фантастика БЛИНДАЖ, романтическая сказка ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ, комедия 7 ДНЕЙ, 7 НОЧЕЙ и многое другое.

С 5 июня:

БЛИНДАЖ (военная фантастика, реж. Марк Горобец)

Сергей – врач скорой помощи. Его лучший друг, немец Пауль, раньше перегонял машины из Германии в Россию – так они и познакомились. У Пауля есть и еще одно увлечение – антиквариат. Он – черный копатель: ищет на полях сражений немецкие награды, каски, оружие и продает их за бешеные деньги. Однажды во время раскопок друзья находят засыпанный блиндаж, который переносит их в 1941 год.

С 6 июня:

ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП (триллер, реж. Махалия Бело)

Дождь льет уже не первый месяц, вода начинает разрушать все на своем пути, объявляется чрезвычайное положение. Когда мир оказывается на грани катастрофы, молодая мать отправляется на поиски безопасного места для своего новорожденного ребенка.



ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ (романтическая сказка, реж. Илья Учитель)

Своевольная царевна Забава разрывается между двумя женихами – сыном богатого боярина Полканом Полкановичем и романтичным матросом Иваном. Как бедный парень может победить в этом соперничестве? С помощью волшебства, настоящей любви и летучего корабля.

С 7 июня:



ЛЮБВИ НЕ БЫВАЕТ? (романтическая комедия, реж. Дмитрий Фикс)

Катя полностью разочаровалась в мужчинах, а Саша не может и дня прожить без новой женщины. Случайность сделала их соседями, которым не ужиться вместе. Решив перевоспитать самоуверенного бабника, Катя использует все средства, чтобы превратить его жизнь в сущий кошмар. Однако игра с огнем может дорого обойтись, ведь от ненависти до любви всего один шаг, даже если в любовь не веришь.

Скоро:



7 ДНЕЙ, 7 НОЧЕЙ (комедия, реж. Айк Кбеян)

История рассказывает о некогда дружной и любящей семье Гуреевых, которая оказывается на грани развода. Супруги Ольга и Сергей отдалились друг от друга, а дети Антон и Настя переживают за родителей. Семейное положение старается исправить дочь, она покупает на подаренные деньги на день рождения путевку для всей семьи в Армению. Зритель погружается вместе с семьей Гуреевых в их собственные испытания, которые помогают понять, что же в этой жизни самое ценное и важное.

Помимо этого, библиотека сервиса уже пополнилась новинками, среди которых триллер МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ с Энн Хэтэуэй и Джессикой Честейн, криминальный ромком Я НЕ КИЛЛЕР Ричарда Линклейтера и сериал «Денискины рассказы».

Фото: кадр из фильма ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП