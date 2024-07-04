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Режиссер «На Западном фронте без перемен» может снять новый фильм бондианы

Автор: Илья Кувшинов

4 июля 2024

Утверждается, что Эдвард Бергер уже пообщался с продюсером Барбарой Брокколи

Сразу несколько голливудских инсайдеров сообщили, что Эдвард Бергер является серьезным претендентом на режиссерское кресло нового фильма бондианы.

Утверждается, что постановщик НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН уже обсуждал потенциальную работу с продюсером франшизы Барбарой Брокколи.

В прошлом году Бергер закончил съемки триллера о католическом заговоре КОНКЛАВ с Рэйфом Файнсом и Стэнли Туччи – релиз картины запланирован на 1 ноября. В данный момент он работает над картиной БАЛЛАДА О МАЛЕНЬКОМ ИГРОКЕ для Netflix, главные роли в которой исполнят Колин Фаррелл и Тильда Суинтон.

Тем не менее, источники утверждают, что он – не единственный претендент. По информации журналиста Джеффа Снейдера, студия также рассматривает кандидатуры Дэвида Мишо (КОРОЛЬ АНГЛИИ) и Келли Марсел (ВЕНОМ 3: ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ).

Фото: EON

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