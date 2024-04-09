Мировая премьера «Горизонтов» Кевина Костнера пройдет в рамках Каннского кинофестиваля

Показ ленты назначен на 19 мая

Кевин Костнер привезет свои ГОРИЗОНТЫ на Круазетт – организаторы Каннского кинофестиваля объявили о том, что премьера первой части эпичной саги о противостоянии переселенцев и индейцев в Северной Америке пройдет в рамках внеконкурсной программы смотра.

Дебютный показ ленты во Дворце фестивалей назначен на 19 мая.

Вестерн ГОРИЗОНТЫ рассказывает историю семьи, любви и дружбы, охватывающую 15-летний период жизни на фоне масштабных исторических событий. Стоит отметить, что Костнер выступил не только исполнителем главной роли, но режиссером и продюсером.

«Этот проект начался для меня 35 лет назад, и я не могут придумать лучшего места, чем Канны, чтобы представить готовый результат миру. Французы всегда поддерживали кино и глубоко верили в силу кинематографии – также сильно, как я верю в свой фильм», – подчеркнул он в официальном заявлении.

ГОРИЗОНТЫ: ЧАСТЬ 1 выйдет в российский прокат 27 июня.

Фото: кадр из фильма ГОРИЗОНТЫ: ЧАСТЬ 1