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Гарик Харламов стал креативным продюсером Comedy Club

Автор: БК

29 июля 2024

Сооснователь шоу Артур Джанибекян, в свою очередь, остается генеральным продюсером

Телеканал ТНТ объявил об изменениях внутри команды шоу Comedy Club – многолетний резидент и ведущий Гарик Харламов станет креативным продюсером проекта.

Отмечается, что в его обязанности будет входить реализация творческой части подготовки выпусков программы: от организации работы сценаристов и контроля за написанием номеров до определения актуальной повестки и создания цельной линии повествования внутри каждого отдельного выпуска шоу.

«Над новым сезоном шоу работает слаженная команда авторов и продюсеров. Мы хотим полностью перезагрузить Comedy Club, найти новый взгляд и новый подход. Наша главная задача – не потерять сознание от усталости в конце года. И чтобы мы, спустя год эфиров, были счастливыми и радостными, как и наши зрители», – заявил Харламов.

Сооснователь Comedy Club Артур Джанибекян, в свою очередь, остается генеральным продюсером передачи.

Фото: пресс-служба ТНТ

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