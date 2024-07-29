Гарик Харламов стал креативным продюсером Comedy Club

Сооснователь шоу Артур Джанибекян, в свою очередь, остается генеральным продюсером

Телеканал ТНТ объявил об изменениях внутри команды шоу Comedy Club – многолетний резидент и ведущий Гарик Харламов станет креативным продюсером проекта.

Отмечается, что в его обязанности будет входить реализация творческой части подготовки выпусков программы: от организации работы сценаристов и контроля за написанием номеров до определения актуальной повестки и создания цельной линии повествования внутри каждого отдельного выпуска шоу.

«Над новым сезоном шоу работает слаженная команда авторов и продюсеров. Мы хотим полностью перезагрузить Comedy Club, найти новый взгляд и новый подход. Наша главная задача – не потерять сознание от усталости в конце года. И чтобы мы, спустя год эфиров, были счастливыми и радостными, как и наши зрители», – заявил Харламов.

Сооснователь Comedy Club Артур Джанибекян, в свою очередь, остается генеральным продюсером передачи.

Фото: пресс-служба ТНТ