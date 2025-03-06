Новинки марта в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»

Возвращение скетчкома «Наша Russia», полнометражный финал «Атаки титанов» и многое другое

В числе мартовских новинок, которые появятся в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» – полнометражный спин-офф скетчкома НАША RUSSIA. 8 МАРТА, приуроченный к Международному женскому дню. Главные роли в проекте вновь исполнили Михаил Галустян и Сергей Светлаков.

Кроме того, зрителей стриминга ждут фэнтези ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА, комедия ВАСИЛИЙ, продолжения ПРИКЛЮЧЕНИЙ ПАДДИНГТОНА и ОХОТЫ НА ВОРОВ, а также полнометражный финал «Атаки титанов».

Уже на сервисе:

ПАРТЕНОПА (драма, реж. Паоло Соррентино)

В центре сюжета – рожденная прямо в море девушка невероятной красоты (Челесте Далла Порта). Ее вожделеют все – от случайных прохожих до собственного брата, от босса каморры до кардинала.

ХАННА. В ИГРЕ (триллер, реж. Джеймс Крок)

Профессиональная девушка-геймер, страдающая от острой агорафобии, приобретает игровой контроллер, способный изучать активность мозга и улучшать качество игры. Вскоре девушка начинает догадываться, что устройство читает ее мысли и даже контролирует их.

ВЛЮБЛЕННЫЙ НАСЛЕДНИК (комедия, реж. Джеффри Каупер)

Работник нью-йоркского книжного приезжает в Доминиканскую Республику, чтобы продать особняк покойного отца. Там он попадает под очарование местных людей, культуры и свободы. А еще находит настоящую любовь в лице очаровательной и бескорыстной Марии, которая заставляет его пересмотреть свою жизнь.

«Казанова», 2-й сезон (детектив, реж. Сергей Комаров)

1980 год, страна готовится к Олимпийским играм. В надежде начать жизнь заново мастер перевоплощений Игорь Апрельцев возвращается в Москву, думая, что его перестала искать милиция. Однако по пятам Казановы вновь следует капитан Шмаков, готовый на все, лишь бы заставить мошенника понести наказание. Кроме того, старые долги не дают обаятельному аферисту долго оставаться законопослушным гражданином.

«Белый лотос», 3-й сезон (драмеди, реж. Майк Уайт)

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Сатирическая антология уже побывала на Гавайях и Сицилии, а в третьем сезоне едет в Таиланд. Сквозной героиней станет менеджер «Белого лотоса» в исполнении Наташи Ротуэлл.

«Бигуди Кармен» (драма, реж. Йосефине Киркесков, Саману Ачече Сальстрё, Наташа Артю)

1963 год. Предприниматель Аксель совершает революцию в индустрии, когда изобретает электрическую плойку. Теперь женщины могут сами создавать любые прически всего за несколько минут, вместо того чтобы идти на несколько часов в парикмахерскую.

С 6 марта:

ДЕТИ ЛЕСА (фэнтези, реж. Дамиан Джон Харпер)

Караг выглядит как обычный подросток, но на самом деле он оборотень-пума. Мальчик поступает в школу для детей, которые также умеют превращаться в зверей. Там он находит не только травоядных друзей (девочку-белку и мальчика-бизона!) и наставников, но и заклятых врагов-хищников.

КЕЛИНЖАН 3 (комедия, реж. Ернар Нургалиев)

После того, как сельский аким попадет в тюрьму, Мадибек решает принять участие в выборах. Его главным конкурентом становится Олжас, бывший одноклассник и возлюбленный Айсары.

С 7 марта:

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 3 (семейный, реж. Дагал Уилсон)

Долгожданное возвращение медвежонка, обожающего мармелад. Став полноправным членом семьи Браун и гражданином Великобритании, Паддингтон отправляется в гости к тетушке Люси на свою далекую родину — в Перу.

С 8 марта:

НАША RUSSIA. 8 МАРТА (музыкальная комедия, реж. Саша Абдуллаев)

Полнометражный спин-офф культового скетчкома, приуроченный к Международному женскому дню. Телеведущий Жорик Вартанов, учительница Снежана Денисовна, телезритель Сергей Беляков, гаишник Николай Лаптев и охранник Бородач снова в деле!

ПО ЛЮБВИ (романтическая комедия, реж. Борис Милованов)

Камерный ромком про двух соседей по жилому комплексу, которые застревают вместе в лифте на весь день. Молодых людей связывает несколько вещей: у обоих день рождения, их только что уволили с работы, а их партнеры им изменили. С помощью 36 вопросов незнакомцы найдут друг в друге новую любовь.

ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА (эротический триллер, реж. Халина Рейн)

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Топ-менеджер большой компании из-за проблем с мужем вступает в опасные садомазохистские отношения с молодым и уверенным в себе стажером.

ОГРАБЛЕНИЕ ПО-АРИЗОНСКИ (триллер, реж. Фрэнсис Галлуппи)

Коммивояжер останавливается в тихом придорожном кафе в Аризоне, чтобы заправить машину. Увы, бензина нет, и вместе с другими автомобилистами ему приходится ждать бензовоз. В то же заведение заглядывают двое бандитов, которые утром ограбили банк в соседнем городе.

С 13 марта:

ЛАЙ (триллер, реж. Олжас Ибраев)

Арсен, любитель легких денег и женщин, крадет у знакомого дорогой автомобиль, чтобы повеселиться вечером. Случайная встреча с загадочной женщиной переворачивает его жизнь.

С 15 марта:

ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА (фэнтези, реж. Игорь Волошин)

Однажды злая колдунья Гингема наколдовала ураган, который уносит Элли и ее собачку Тотошку в страну жевунов. Чтобы вернуться домой, девочка вместе с новыми друзьями — Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом — отправляется по желтой кирпичной дороге в Изумрудный город на поиски исполняющего желания волшебника.

МОЯ СЕМЬЯ (драма, реж. Юлия фон Хайнц)

1991 год, американская журналистка Рут едет в Польшу с эксцентричным отцом Эдеком Линой, чтобы лучше узнать историю семьи, прошедшей Освенцим, и посетить места, где выросли ее родители.

АТАКА ТИТАНОВ: ПОСЛЕДНЯЯ АТАКА (аниме, реж. Дзюн Сисидо, Юитиро Хаяси, Рёта Аикэи)

Эпохальное аниме, растянувшееся на 10 лет и почти 90 серий, завершилось больше года назад. Теперь авторы смонтировали из финальных эпизодов монументальный 145-минутный фильм-компиляцию. В качестве бонуса к старым эпизодам добавили для фанатов новую сцену после титров, в основу которой легла последняя глава манги «Атака школьных каст» (ее действие происходит в альтернативной вселенной).

С 17 марта:

ПАБ «СТАРЫЙ ДУБ» (драма, реж. Кен Лоуч)

В небольшом валлийском городке после закрытия шахты остался лишь один паб «Старый дуб», чей владелец Ти Джей Баллантайн с трудом сводит концы с концами. Когда в освободившиеся дома шахтеров начинают въезжать беженцы из Сирии, он не проявляет недовольства, как некоторые земляки, а принимается налаживать контакт.

C 20 марта:

QAZAQ ALEMI (комедия, реж. Асар Абулхаиров)

Мадина ставит перед влюбленным в нее Бейбитом условие: она готова выйти за него замуж, если он станет видеографом известного кинопродюсера Нурлана Коянбаева. Воодушевленный Бейбит отправляется в Алматы вместе с верным другом Ермеком.

С 21 марта:

ПОДЗЕМНАЯ БЕЗДНА (хоррор, реж. Луис Прието)

Став свидетельницей несчастного случая в метро, Лаура начинает видеть страшные видения. Девушка не верит в потусторонние силы и решает разгадать мрачные тайны станции вместе со знакомым детективом.

С 24 марта:

БАССЕЙН (драма, реж. Жак Дере)

Внезапное появление старого друга и его юной дочери нарушает спокойствие писателя и его возлюбленной, наслаждающихся отдыхом на роскошной вилле с бассейном.

С 25 марта:

БОЕЦ. ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ (триллер, реж. Брен Фостер)

Австралийский экшен-триллер про экс-чемпиона мира по боевым искусствам, который расследует исчезновение юных учениц своей спортивной школы и выходит на картель, торгующий детьми.

С 27 марта:

ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ПОМЕСТЬЕ ПРИЗРАКОВ (хоррор, реж. Мэттью Батлер-Харт)

Популярные блогерши снимают видео, где занимаются кражами во имя борьбы с консьюмеризмом. Однажды они отправляются на съемки пафосной рекламы в заброшенное поместье в Уэльсе, чтобы вынести оттуда разные ценности. Вскоре оказывается, что место уже освоили местные оккультисты.

СОФИЯ (драмеди, реж. Толепберген Байсакалов, Дарья Дунич)

София начинает встречаться с богатым турком Хюсейном, не догадываясь, что он женат. Проблемы у пары начинаются, когда супруга Хюсейна узнает об их отношениях. На помощь обманутой девушке приходит уличный бродяга Азамат.

С 29 марта:

ПЛАНЕТА ДЖАНЕТ (драма, реж. Энни Бэйкер)

Смышленая 11-летняя девочка и ее чудная и несчастная мама-иглотерапевтка Джанет живут в лесном домике в Массачусетсе начала 1990-х.

Скоро:

ВАСИЛИЙ (комедия, реж. Дмитрий Литвиненко)

Приключенческая комедия про скромного учителя ОБЖ из поселка Ковылкино, который отправляется в Мексику помогать брату-близнецу. Тот кинул местный наркокартель на деньги и обманул ревнивую мексиканскую красавицу Бониту.

ЗНАКОМСТВО РОДИТЕЛЕЙ (комедия, реж. Иван Капитонов)

Детдомовец Федя делает предложение Полине, не догадываясь, что она родом из очень богатой семьи. Ее родителям важна родословная избранника, ведь в их жилах течет царская кровь. Чтобы мажоры одобрили брак, Федя отправляется на поиски своих родителей, которые стали папой и мамой в подростковом возрасте и сдали ребенка в приют.

ОХОТА НА ВОРОВ 2: ПАНТЕРА (экшн, реж. Кристиан Гьюдгэст)

Продолжение боевика про начальника элитного подразделения полиции Лос-Анджелеса — Большого Ника, который объединяется с грабителем Донни Уилсоном для нападения на крупнейшую алмазную биржу в Европе.

ДОЛИНА ТЕНЕЙ (драма, реж. Сальвадор Калво)

Кике, Клара и маленький Лукас отправляются на первый совместный отдых в Гималаях на севере Индии. Во время ночного шторма на туристов нападают бандиты. Спустя несколько часов Кике спасают местные жители, которые забирают мужчину к себе в изолированную горную деревню. Чтобы вернуться домой, Кике приходится ждать наступления зимы.

НЕСНОСНЫЙ ДЯДЮШКА (комедия, реж. Хоакин Масон)

После смерти сестры эгоистичный расист Тони вынужден взять под опеку пятерку детей из разных этнических групп.

ОХОТА НА ВОЛКОВ (триллер, реж. Адам МакДональд)

Софи и ее жених Нолан отправляются на ретрит в лес вместе со старым другом Софи, охотником Кайлом. Неловкая ситуация возникает, когда выясняется, что Кайл испытывает к девушке нежные чувства. Дело принимает кровавый оборот, когда на мужчин во время охоты нападает стая волков.

БАРБИ: ВОЛШЕБНЫЕ ДЕЛЬФИНЫ (анимационный, реж. Конрад Хелтен)

Барби отпраляется вместе с сестрами и питомцами на коралловый риф, где научный работник Кен изучает дельфинов.

Фото: кадр со съемок фильма НАША RUSSIA. 8 МАРТА